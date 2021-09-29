30 заяв і 7 протоколів: жінка з Житомирської області, яка лопатою побила сусіда, капостила селянам і поліції

Стан побитого тяжкий, але стабільний, кажуть лікарі.

Cусідські війни на Житомирщині закінчилися шпиталізацією чоловіка з тяжкими травмами голови. Його лопатою побила сусідка. Після скоєного, нападницю взяли під варту, а село «вибухнуло». Кажуть, що жінка капостила чи не всім у селі, а особливо сусідам не давала жити.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

У реанімації, в тяжкому стані, з відкритою черепно-мозковою травмою. Так 68-річний пан Петро почувається після зустрічі з сусідкою. «Основна маса травм це січено-рублені рани. Нанесені якимось гострим предметом. Зашивали, накладалась дуже велика кількість швів, там приблизно близько 15 пошкоджень», - розповідає медичний директор Черняхівської районної лікарні Володимир Пляшко.

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Стан пацієнта тяжкий, але стабільний, кажуть лікарі.

«Вона кидалася і кидала каміння, сусіди були свідками, бачили це все», - твердить дружина постраждалого Ольга Драгальчук.

Пані Ольга додає, що сусідка побила його у всіх на очах лопатою. «І це не перший раз було, бо ми «понаєхалі», ми з Чорнобиля переїхали», - додає жінка.

В той день пан Петро вів зі стійла коня попід парканом сусідського подвір’я. Жінці не сподобалося, що тварину там, вона почала кидати в коня каміння. Сусід не стримався схопився за вила, а жінка за лопату. Це бачили інші сусіди. Кажуть, жінка била пана Петра лопатою по голові. Зупинилась лише тоді, коли той знепритомнів.

«Тілесні ушкодження наносились господарським реманентом, наймовірніше лопатою. Зараз встановлюється ступінь тяжкості. Вона відмовляється від дачі свідчень», - каже речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

59-річну жінку узяли під варту, нині її хата зачинена. У селі розповідають, що вона живе сама. Навіть родичі дивитись за господарством після інциденту не приїхали. Про жінку сусіди відгукуються недобре: кажуть, багато кому у селі наробила капостей.

«Побила ворота, спалила копиці, взяла косу і картоплю покосила весною, як тільки вона зійшла», - розповідає сусід Леонід.

«Тому що вона на всіх нападає, лишнє слово, чи глянуть і все. То вона тут людям нашкодила от і до. І кури потравила і на неї управи немає», - твердить сусідка.

У поліції підтверджують: стосовно жінки в них накопичилось три десятки заяв. На неї склали сім адмінпротоколів.

«Про порушення, дрібне хуліганство, злісна непокора працівникам поліції, завідомо неправдиві виклики спеціальних служб. В усіх випадках накладалися адміністративні стягнення. Однак на поведінку жінки як видно це не впливало», - запевняють в поліції.

Кажуть, побиття людини - в неї перше. І цього разу протоколом не відбудеться. Дружина потерпілого у це не вірить. Боїться, що сусідку поліція знову відпустить. «Вона поліції машину побила, а поліція закрила рота і мовчать. Бо їм соромно, що баба їх побила. Даю слово, що цей раз так буде», - переконана жінка.

За нанесення тілесних ушкоджень жінці загрожує 8 років позбавлення волі. Запобіжний захід їй обиратимуть незабаром.

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