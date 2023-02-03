300-600 метрів на день: засилля вибухівки не дає саперам швидко розміновувати Херсонщину

Підриви на мінах стали буденністю на деокупованих територіях Херсонщини. Щодня сапери з усієї України працюють, аби знешкодити міни окупантів, йдеться в ТСН.

Будинок пані Тетяни прямо на околицях села, у полях навпроти за кілька кілометрів стояли вже окупанти, тому цілих будинків і господарств на її вулиці не залишилося. “Ховалися в погребі поки не було попадання, потім в цій хати жила, спала на підлозі, потім в неї попали пряме влучання, перейшла в іншу хату, як в цю хату попали, перейшла до сусідів”, - розповідає про свої поневіряння жінка.

Тепер за її розбитою хатою уздовж лінії електропередач щодень працюють сапери. “На Херсонщині території забруднені багатьма вибухонебезпечними боєприпасами, включаючи ручні гранати, протитанкові міни, протипіхотні міни, ставлять міни пастки на саперів, багато трапляється нам систем РЗВ”, - кажуть сапери ДСНС із Рівненщини.

Електрики не ризикують наближатися до опор, оскільки у траві багато боєприпасів. Очима їх виявити не реально, потрібен металошукач, щуп і навчені сапери. “Зараз з'явилося багато нових боєприпасів, які йдуть дистанційного мінування, в них не фізичні датчики цілі, а сейсмічні, які ти не можеш побачити, і це створює найбільшу небезпеку для саперів”, - кажуть ДСНСівці.

Крок у крок сапери проводят метр за метром, але на день не більше 300-600 метрів. Заважає бадилля, трава і мерзла земля, доводиться щупом проштрикувати кожен сантиметр землі, над яким спрацьовує металошукач.

Зовні невеличкими з кулак касетними мінами, якими начинені касетні ракети “Ураганів” та “Смерчів”, буквально засіяні поля, городи і посадки на Херсонщині.“Розмінування буде тривати дуже довго, не один десяток років, я думаю. Територія забруднена на 80 відсотків, на один день бойових дій потрібно місяць розмінування”, - кажуть сапери.

Очистити територію біля електричних стовпів за сьогодні не вдасться, бо багато касетних боєприпасів. Такі міни не рухають і не перекладають, а підривають на місці після виявлення і маркування. Вже завтра сапери повернуться на околиці цього села аби далі розчищати терени від російських мін.

Читайте також:

“Мруть славно і навіть ефектно”: бійці на раритетних позиція біля Донецька знищили не один батальйон ворога

Саміт Україна-ЄС воєнного часу: Київ чекає швидкої євроінтеграції, проте ЄС ще не готовий

Чи є шанси в Росії здійснити реванш та як далеко може зайти армія Путіна: відповідь експерта