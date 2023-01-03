300 тисяч мобілізованих у Росії – лише на папері: експерт недорахувався на фронті 160 тисяч "мобіків"

Путіну могли доповісти про мобілізацію 300 тис., а призвати насправді значно менше, адже на кожного мобілізованого можна щось списати та заробити на цьому непогані гроші.

В Росії після першої хвилі мобілізації заявили, що призвали 300 тис. осіб, із яких 140 кинули воювати проти України. Проте попереду – нова хвиля мобілізація в РФ, а на фронті досі не видно решти 160 тис. мобілізованих у першій хвилі.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Вони оголошували набір близько 300 тисяч. Потім називалися різні цифри, зокрема й Путіним, і Шойгу, і Герасимовим, і Суровікіним – що 140 тисяч начебто вже були відправлені на фронт. А інших ніхто не бачив. Тобто, очевидно, що близько 300 тисяч – теоретично по паперах", – зауважив експерт.

"Росія – це дуже дивна країна і вони можуть дурити один одного. Я не виключаю, що Путіну доповіли про 300 тисяч, а насправді призвали 220. І 80 тисяч десь пропали, оскільки на кожного мобілізованого можна щось списати та заробити непогані гроші. Це реальність, це Росія", – додав Самусь.

Він зауважив, що 140 тис. мобілізованих росіян справді могли бути відправлені на фронт, адже це видно і на полі бою, і по втратах окупантів. Проте невідомо, куди поділися решта 160 тис. мобілізованих із названої офіційної цифри у 300 тис.

"Ок, припустимо, що 140 тисяч вони утилізували, але ми не бачимо фізично інших 160 тисяч, якщо говорити про 300 тисяч. 160 тисяч – це немало, це величезна група військ, яка дорівнює тим військам, які Росія приготувала за багато років, і десь на кінець січня минулого року вона мала це угруповання, яке якраз готувалося до наступу на Україну. Я підозрюю, що генерали трішки і тут обдурили, можливо, когось. Але головне – що вони обдурили самих себе", – розповів експерт.

У цьому ж контексті він додав, що коли Міноборони РФ оголосило про запит на додаткову мобілізацію у кількості 500 тис. осіб, очевидно, на це були закладені величезні суми грошей.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія готує нову хвилю мобілізації, яку можуть оголосити вже 5 січня.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков додав, що в РФ також планують запровадити воєнний стан, щоб закрити кордони для чоловіків призовного віку. Свої кордони для чоловіків планує закрити і Білорусь.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Росія планує провести чергову хвилю мобілізації, щоб на початок весни підготувати резерви для ведення масштабних наступальних дій.

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