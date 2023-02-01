300 тисяч окупантів в Україні: Жданов оцінив загрозу та вказав напрямки наступу

Навіть якщо вздовж лінії фронту у 100 км буде пів мільйона російських військ, це не така висока щільність, яка б становила якусь катастрофу для України, запевнив експерт.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що перебування в Україні понад 300 тис. російських військових – це проблема для ЗСУ, але лякатися цього не варто.

Про це експерт розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Зауважимо, напередодні очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні в Україні перебувають приблизно 326 тис. російських окупантів.

"Це для нас проблема, але лякатися, що там 300 тисяч, – ні", – прокоментував Жданов.

Він пояснив, що водночас щільність ворожих військ не катастрофічна для українських Сил оборони.

"Найпростіша арифметика. У нас – 1000 кілометрів фронту – від Харківської області до Херсона. І на 1000 кілометрів фронту у нас 300 тисяч російських військових. І ширина смуги окупації, яку вони займають, десь близько 100 кілометрів. Я вам скажу, що щільність не найвища. Навіть якщо додасться сьогодні 200-300 тисяч і буде там пів мільйона на цій території, то це не така висока щільність, яка би складала для нас якусь катастрофу", – розповів військовий експерт.

На його думку, окупанти оберуть своїм головним напрямком для наступу Донецький і тиснутимуть лише там, а на решті напрямків намагатисуться перейти до глухої оборони.

"Ось так вони й формуватимуть якісь ударні угруповання і будуть намагатися прорвати нашу оборону. А, можливо, вони будуть навпаки – як от зараз вони діють: фактично Донецький напрямок – головний напрямок зосередження зусиль, вони там тиснуть, вони постійно туди підводять резерви і намагаються атакувати, щоби відсунути наші війська до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей", – повідомив Жданов.

Водночас він не виключив, що противник спробує визначити Запорізький напрямок як другий напрямок зосередження зусиль, аби розтягнути ЗСУ.

"Розумієте, кордони Путін може продати суспільству, а от застовпити сьогодні територію – це буде дуже важко. Немає перемоги, немає досягнутої мети, як оголошувалось на початку "операції". Тому вони будуть тиснути на одному напрямку, а на решті вони будуть намагатися перейти до глухої оборони. Можливо, на якомусь напрямку типу Запорізького вони можуть там визначити другий напрямок зосередження зусиль, щоб розтягнути наші Збройні сили, наші резерви. Ну, я не думаю, що вони там зможуть сформувати ударне угруповання десь у Бєлгородській чи Брянській області і тим більше, на території Республіки Білорусь. Це малоймовірно і для цього потрібні дуже великі терміни, які вимірюватимуться місяцем або двома місяцями", – пояснив експерт.

Нагадаємо, Жданов також висловлював переконання, що Росії забракне ресурсів для повторення такого великого наступу, як 24 лютого 2022 року. Для цього РФ треба було б набрати ще 300 тис. бійців на додачу до вже зібраної такої ж кількості.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.