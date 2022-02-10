31 авто зім’яла вантажівка у Німеччині: в масштабній аварії з пожежею дивом ніхто не постраждав

31 авто зім’яла вантажівка у Німеччині: в масштабній аварії з пожежею дивом ніхто не постраждав

Замість того, щоб зупинитися - водій навпаки натиснув на газ.

Тридцять одну автівку зім`яла вантажівка в передмісті німецького Нюрнберга, за кермом сидів п’яний іноземець. В цій масштабній аварії з пожежею дивом ніхто не постраждав, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 9 лютого 2022 року.

Ймовірніше за все водій - 50-річний громадянин Туреччини - вирішив втекти з ДТП. Проїхавши на червоний, він зачепив машину - але не зупинився, а на повній швидкості рвонув у провулок - завузький для вантажівки, але на це водій вже не зважав.

Замість того, щоб зупинитися - водій навпаки натиснув на газ. Вантажівка протаранила тридцять одну машину. Деякі загорілися, сама вантажівка - теж спалахнула. У будівель - понівечені фасади. Але дивом обійшлося без жертв. П’яного водія дістали з-за керма, пораненого, але живого. Легкі поранення - ще у двох людей, чоловіка за кермом підбитої на перехресті машини і одного пішохода.

Подивившись на те, як виглядає місце аварії, скільки тут понівечених машин, стає зрозуміло, що усім надзвичайно пощастило, що пішоходів не було поблизу.

Пожежа пошкодила навіть вікна в будинках. Слід вантажівки більше нагадує знімальний майданчик бойовика, ніж справжню німецьку вулицю. Водія заарештували одразу ж на місці аварії. Вміст алкоголю в його крові в кілька разів перевищував дозволений.

Нагадаємо, у Рівному водій позашляховика на пішохідному переході збив 47-річну жінку. Від тяжких травм потерпіла померла на місці. Свідки твердять, жінка йшла на зелений. Що їхав на дозволений сигнал світлофора - свідчить і затриманий водій.

Читайте також:

Масштабна ДТП: у Німеччині іноземець зім'яв 31 авто – дивом ніхто не постраждав