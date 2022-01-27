32 градуси морозу: в гірському селі на Буковині зафіксували рекордний температурний мінімум

32 градуси морозу: в гірському селі на Буковині зафіксували рекордний температурний мінімум

За словами голови територіальної громади, від початку зими - це найнижчий показник.

В гірському селі Верхній Яловець минулої ночі зафіксували рекордні мінус 32 градуси морозу. Фотографію зі стовпчиком термометра оприлюднив голова територіальної громади. Каже - з початку зими - це найнижчий показник.

Про це 26 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Але тріскучі морози скоро закінчаться. За прогнозами синоптиків, найближчим часом по всій Україні буде невелике потепління з мокрим снігом. Місцями температура сягатиме 4 градусів з позначкою плюс. Найбільше прогріється центр і захід. А от на сході і півночі триматиметься морозна погода і надалі.

В гірському селі на Буковині зафіксували рекордні мінус 32 градуси морозу | Погода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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