329 тисяч за невідправку на передову: в Одесі пропонували відкупитись від мобілізації

Шахрай видав себе за впливового "полковника ЗСУ" та отримав від жертви 9 тисяч доларів.

Відомий в Одесі шахрай, який представлявся "полковником ЗСУ", після знайомства з матір’ю одного з військовозобов’язаних почав вимагати від неї та отримав 8 тис. доларів за те, що сина не відправлять в гарячі точки фронта. Після отримання цієї суми жадібність шахрая вже не знала меж і він почав вимагати додаткову суму.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли джерела в одній з правоохоронних структур Одеси.

"Йдеться про чоловіка 1976 року народження. Унікальність ситуації в тому, що жінка не дуже і хотіла сплачувати гроші за "відмазування" свого сина, була морально готова до того, що син буде мобілізований, але підозрюваний почав шантажувати її тим, що відправить хлопця у найгарячіші точки. У жінки спричинилась паніка", - розповіли нам правоохоронці.

До цього додали, що підозрюваний працював разом з посередником.

"Про підозрюваного можно сказати, що в певних колах він є відомим шахраєм, раніше притягався до кримінальної відповідальності. Представлявся "полковником ЗСУ", розповідав, що у нього, начебто, є гарні зв’язки в регіональних правоохоронних структурах. Зараз йому інкримінується стаття "Вимагання", але не виключено, що злочин буде кваліфіковано за статтею "Шахрайство", - повідомили нам правоохоронці.

Своєю чергою, в пресслужбі поліції Одеської області офіційно розповіли, що підозрюваний у кілька етапів отримав від матері військовозобов’язаного спочатку 8 тис. доларів, а потім ще 1 тис. доларів (загалом за нинішнім курсом ця сума дорівнює 329 тис.грн.). Його затримали та відправили в ізолятор.

"Правоохоронці клопочуть щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оцінка всім діям чоловіка буде дана в ході досудового розслідування", - повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

До цього поліцейські додали, що ці заходи проводять спільно з колегами з СБУ та прокуратури.

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