364 тисячі гривень за 7 ночей: скільки коштує відпочинок в Одесі (фото)

Відпочинок в Одесі / © ТСН

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Попри регулярні повітряні тривоги, загрозу ракетних ударів і не розміноване море, в Одесі вже на повну стартував черговий туристичний сезон. Хоча і неофіційно. Попит на відпочинок у «перлині біля моря» залишається високим, зокрема через відсутність альтернативи, що своєю чергою впливає на ціни.

Ціни в одеських закладах цього літа подекуди шокують українців. ТСН.ua розповідає, скільки коштує відпочити вдвох в Одесі влітку 2026 року та чи можна за ці гроші поїхати на море за кордоном.

Скільки коштує доба відпочинку в Одесі

Найдорожчі варіанти в Одесі пропонують на найпопулярніших і найзручніших локаціях: Аркадія, Ланжерон, Великий Фонтан та елітний Совіньйон.

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Найдорожчий сегмент

Орендувати номер у преміальних чи бутик-готелях коштує від 4 500 до 9 000 гривень за одну ніч. Якщо ви раптом розглядаєте президентські люкси чи ексклюзивні вілли, доведеться викласти понад 15–18 тисяч гривень за добу.

Загалом за 6 ночей у п’ятизіркових комплексах доведеться заплатити від 80 000 до 150 000 гривень. За ці гроші відпочивальники отримують SPA, басейни з підігрівом та укриття з автономним світлом і зв’язком.

Однак це — не межа. Тиждень відпочинку “все включено” в Одесі на двох може коштувати до 364 тисячі гривень. Також є варіанти за 150-185 тисяч за шість-сім ночей.

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

Середній клас

Стандартні комфортні готелі у центрі міста або неподалік від пляжу (на береговій лінії) коштують за добу від 2 500 до 4 500 гривень. У перерахунку на тижневу відпустку це коштуватиме 15 000 — 30 000 гривень на двох. Звісно, на Booking є як дешевші, так і дорожчі варіанти.

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Орендувати окрему квартиру в Аркадії чи центрі вийде трохи дешевше — від 1 500 до 3 500 гривень за добу.

Відпочинок в Одесі 2026

Бюджетна Одеса

Для тих, хто хоче заощадити, варто шукати житло подалі від центру та елітних пляжів — у Лузанівці, на Таїрового, у Крижанівці чи Фонтанці. Тут ціни набагато дешевші.

Найбюджетніший хостел обійдеться у 150-300 гривень за добу з людини. У приватному секторі за ліжко-місце або невеличку кімнату у господарів просять від 400 до 900 гривень на добу. Бюджетна квартира коштуватиме 600-1000 гривень за добу, а кімната на базі відпочинку — від 800 до 2 500 гривень.

Відпочинок в Одесі 2026

Якщо обрати такий варіант, то за 6 ночей для двох можна вкластися у 6 000 — 12 000 гривень. Однак преміум-сервісу та басейнів тут не буде, а до моря доведеться добиратися громадським транспортом.

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Відпочинок в Одесі 2026

Додаткові витрати на відпочинку в Одесі

Оренда житла — це не все, на що доведеться витрачати кошти на відпочинку. Опинившись в Одесі, туристи стикаються з багатьма додатковими витратами.

Наприклад, зайти на пляж на території готелю можна безкоштовно, але за комфорт доведеться платити. Звичайний шезлонг коштує 200–300 гривень на день, а місця у VIP-зонах стартують від 800 гривень.

Якщо ви їдете відпочивати на авто, додавайте до витрат ціни за паркування авто — близько 60 гривень за годину.

Ще велика стаття витрат — харчування. Середній чек у ресторанах на узбережжі — понад 1 000 гривень з однієї людини. Звісно, можна знайти і бюджетніші варіанти, але вони будуть подалі від туристичних місць і моря.

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В Одесі чи за кордоном: де дешевше

Через високі ціни на місцевих курортах українці (жінки з дітьми та військові, які можуть виїжджати за кордон у відпустку) цікавляться, а чи не дешевше або хоча б стільки ж коштуватиме відпочинок за кордоном.

Для порівняння, за тиждень у п’ятизірковому готелі Одеси (лише з проживанням та сніданками) доведеться віддати 80 000 — 150 000 гривень. Водночас пакетний тур до Туреччини (Анталія чи Аланія) у готель 4–5 зірок обійдеться у 60 000 — 90 000 гривень. У цю вартість вже включено переліт із сусідніх країн (Молдови чи Польщі), трансфер, страховку, їжу й напої.

Відпустка середнього рівня в Одесі коштуватиме 25 000 — 45 000 гривень за готель, але з урахуванням ресторанів, шезлонгів та дороги тощо сума може сягнути 50 000 — 60 000 гривень. Натомість автобусний тур до Болгарії (Сонячний Берег) коштує від 38 000 до 65 000 гривень за двох — з дорогою та харчуванням «все включено».

Чому ціни на відпочинок в Україні ростуть попри війну

Бюджет відпочинку в Україні цього літа збільшився на 25-40% порівняно з минулим сезоном відпусток, за даними дослідження Ribas Group.

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Через безпекові умови та російське вторгнення більшість морських курортів закриті. Туристи в основному їдуть до відносно безпечніших регіонів — Карпати, Львівська, Одеська область. Це створює дефіцит місць і дозволяє готелям підвищувати тарифи.

Однак це лише одна з причин. Готельєри також пояснювали високі цінники важкими реаліями, зокрема великими витратами на утримання бізнесу, скороченням туристичного сезону в Одесі. До повномасштабної війни сезон тривав з травня по вересень, а іноді й до середини жовтня. Зараз через тривоги та психологічний фактор активний сезон триває з середини червня по серпень.

Нагадаємо, подорожі до моря цього літа стануть швидшими. "Укрзалізниця" розширює сполучення з Одесою.

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