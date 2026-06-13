ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
4 хв

364 тисячі гривень за 7 ночей: скільки коштує відпочинок в Одесі (фото)

Скільки коштує відпочити вдвох в Одесі влітку 2026 року та чи можна за ці гроші поїхати на море за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Коментарі
Відпочинок в Одесі

Відпочинок в Одесі / © ТСН

Попри регулярні повітряні тривоги, загрозу ракетних ударів і не розміноване море, в Одесі вже на повну стартував черговий туристичний сезон. Хоча і неофіційно. Попит на відпочинок у «перлині біля моря» залишається високим, зокрема через відсутність альтернативи, що своєю чергою впливає на ціни.

Ціни в одеських закладах цього літа подекуди шокують українців. ТСН.ua розповідає, скільки коштує відпочити вдвох в Одесі влітку 2026 року та чи можна за ці гроші поїхати на море за кордоном.

Скільки коштує доба відпочинку в Одесі

Найдорожчі варіанти в Одесі пропонують на найпопулярніших і найзручніших локаціях: Аркадія, Ланжерон, Великий Фонтан та елітний Совіньйон.

  • Найдорожчий сегмент

Орендувати номер у преміальних чи бутик-готелях коштує від 4 500 до 9 000 гривень за одну ніч. Якщо ви раптом розглядаєте президентські люкси чи ексклюзивні вілли, доведеться викласти понад 15–18 тисяч гривень за добу.

Загалом за 6 ночей у п’ятизіркових комплексах доведеться заплатити від 80 000 до 150 000 гривень. За ці гроші відпочивальники отримують SPA, басейни з підігрівом та укриття з автономним світлом і зв’язком.

Однак це — не межа. Тиждень відпочинку “все включено” в Одесі на двох може коштувати до 364 тисячі гривень. Також є варіанти за 150-185 тисяч за шість-сім ночей.

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

  • Середній клас

Стандартні комфортні готелі у центрі міста або неподалік від пляжу (на береговій лінії) коштують за добу від 2 500 до 4 500 гривень. У перерахунку на тижневу відпустку це коштуватиме 15 000 — 30 000 гривень на двох. Звісно, на Booking є як дешевші, так і дорожчі варіанти.

Орендувати окрему квартиру в Аркадії чи центрі вийде трохи дешевше — від 1 500 до 3 500 гривень за добу.

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

  • Бюджетна Одеса

Для тих, хто хоче заощадити, варто шукати житло подалі від центру та елітних пляжів — у Лузанівці, на Таїрового, у Крижанівці чи Фонтанці. Тут ціни набагато дешевші.

Найбюджетніший хостел обійдеться у 150-300 гривень за добу з людини. У приватному секторі за ліжко-місце або невеличку кімнату у господарів просять від 400 до 900 гривень на добу. Бюджетна квартира коштуватиме 600-1000 гривень за добу, а кімната на базі відпочинку — від 800 до 2 500 гривень.

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

Якщо обрати такий варіант, то за 6 ночей для двох можна вкластися у 6 000 — 12 000 гривень. Однак преміум-сервісу та басейнів тут не буде, а до моря доведеться добиратися громадським транспортом.

Відпочинок в Одесі 2026

Відпочинок в Одесі 2026

Додаткові витрати на відпочинку в Одесі

Оренда житла — це не все, на що доведеться витрачати кошти на відпочинку. Опинившись в Одесі, туристи стикаються з багатьма додатковими витратами.

Наприклад, зайти на пляж на території готелю можна безкоштовно, але за комфорт доведеться платити. Звичайний шезлонг коштує 200–300 гривень на день, а місця у VIP-зонах стартують від 800 гривень.

Якщо ви їдете відпочивати на авто, додавайте до витрат ціни за паркування авто — близько 60 гривень за годину.

Ще велика стаття витрат — харчування. Середній чек у ресторанах на узбережжі — понад 1 000 гривень з однієї людини. Звісно, можна знайти і бюджетніші варіанти, але вони будуть подалі від туристичних місць і моря.

В Одесі чи за кордоном: де дешевше

Через високі ціни на місцевих курортах українці (жінки з дітьми та військові, які можуть виїжджати за кордон у відпустку) цікавляться, а чи не дешевше або хоча б стільки ж коштуватиме відпочинок за кордоном.

Для порівняння, за тиждень у п’ятизірковому готелі Одеси (лише з проживанням та сніданками) доведеться віддати 80 000 — 150 000 гривень. Водночас пакетний тур до Туреччини (Анталія чи Аланія) у готель 4–5 зірок обійдеться у 60 000 — 90 000 гривень. У цю вартість вже включено переліт із сусідніх країн (Молдови чи Польщі), трансфер, страховку, їжу й напої.

Відпустка середнього рівня в Одесі коштуватиме 25 000 — 45 000 гривень за готель, але з урахуванням ресторанів, шезлонгів та дороги тощо сума може сягнути 50 000 — 60 000 гривень. Натомість автобусний тур до Болгарії (Сонячний Берег) коштує від 38 000 до 65 000 гривень за двох — з дорогою та харчуванням «все включено».

Чому ціни на відпочинок в Україні ростуть попри війну

Бюджет відпочинку в Україні цього літа збільшився на 25-40% порівняно з минулим сезоном відпусток, за даними дослідження Ribas Group.

Через безпекові умови та російське вторгнення більшість морських курортів закриті. Туристи в основному їдуть до відносно безпечніших регіонів — Карпати, Львівська, Одеська область. Це створює дефіцит місць і дозволяє готелям підвищувати тарифи.

Однак це лише одна з причин. Готельєри також пояснювали високі цінники важкими реаліями, зокрема великими витратами на утримання бізнесу, скороченням туристичного сезону в Одесі. До повномасштабної війни сезон тривав з травня по вересень, а іноді й до середини жовтня. Зараз через тривоги та психологічний фактор активний сезон триває з середини червня по серпень.

Нагадаємо, подорожі до моря цього літа стануть швидшими. "Укрзалізниця" розширює сполучення з Одесою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie