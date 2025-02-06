38-річний чоловік відмовився отримувати повістку, бо він "вірний лише Богу": чим це закінчилось

У Києві до 3 років позбавлення волі засудили 38-річного чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

За даними суду, підозрюваний працює у метро Києві. Він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У травні 2024 року чоловік відмовився отримувати повістку.

На суді житель Києва заявив, що провину не визнає. Він наполягав, що є "віруючим" та вимагав відправити його на альтернативну службу, проте йому в цьому відмовили. Чоловік визнав, що на момент мобілізації, він ще не належав до церковної громади, а лише "готувався до хрещення". Він також заявив, що не зміг отримати бронювання.

"Згідно з релігійними переконаннями, він не може користуватися зброєю, давати присягу та ходити у військовій формі, оскільки він вірний лише Богу та служить тільки йому. Також він зазначив, що розумів, що вчиняє кримінальне правопорушення та його наслідки однак свідомо на це пішов", - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Львівщині чоловік отримав повістку і втік з ТЦК.

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