38-річний чоловік відмовився отримувати повістку, бо він "вірний лише Богу": чим це закінчилось

Житель Києва категорично відмовився від мобілізації, мотивувавши своє рішення "релігійними переконаннями". Що вирішив суд?
У Києві до 3 років позбавлення волі засудили 38-річного чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.
За даними суду, підозрюваний працює у метро Києві. Він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У травні 2024 року чоловік відмовився отримувати повістку.
На суді житель Києва заявив, що провину не визнає. Він наполягав, що є "віруючим" та вимагав відправити його на альтернативну службу, проте йому в цьому відмовили. Чоловік визнав, що на момент мобілізації, він ще не належав до церковної громади, а лише "готувався до хрещення". Він також заявив, що не зміг отримати бронювання.
"Згідно з релігійними переконаннями, він не може користуватися зброєю, давати присягу та ходити у військовій формі, оскільки він вірний лише Богу та служить тільки йому. Також він зазначив, що розумів, що вчиняє кримінальне правопорушення та його наслідки однак свідомо на це пішов", - йдеться у матеріалах суду.
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік отримав повістку і втік з ТЦК.
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