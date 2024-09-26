39 днів до вирішальної події: експерт назвав головні сценарії війни в Україні

Політолог не виключає, що нинішні заяви Трампа можуть не збігатися з його позицією у разі обрання президентом.

Днями кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо України, які звернули на себе увагу мільйонів людей як в нашій країні, так і поза її межами. Це, своєю чергою, може опосередковано свідчити про ймовірне ставлення США до російсько-української війни у разі обрання Трампа президентом США у листопаді цього року (до виборів в Америці залишилось 39 днів).

Як відомо, Трамп заявив, що "України вже фактично не існує, оскільки її майже повністю зруйновано", і додав, що внаслідок конфлікту загинули "мільйони й мільйони" людей. Він також висловив думку, що будь-яка угода з Росією, навіть погана, краща за її відсутність, і звинуватив Зеленського у небажанні досягати компромісу.

Що можуть означати ці заяви Трампа та чого саме очікувати Україні у разі перемоги Трампа — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку політолог Володимир Фесенко.

"По-перше, давайте не поспішати робити апокаліптичні, фатальні висновки. Це зарано робити і я поясню чому", — каже Володимир Фесенко.

І продовжує: "Ми з чимось подібним вже стикались, але в іншій формі та в інші часи. Коли заяви під час виборів не означають, що саме такою буде політика. По-друге: те, що Трамп збирався вести перемовини про завершення війни — він робив це і раніше. Що є нового: зараз він зробив цей виступ. Це не просто заява, це — виступ напередодні виборів. Кожний, хто живе в Україні, а також західні політики, експерти, які знаються на Україні, розуміють, що те, про що сказав Трамп — не відповідає дійсності. Це означає, що Трамп дуже поверхнево знається на темі України".

Є криза у відносинах

За словами Фесенка, у нас зараз виникла криза у відносинах з Республіканською партією, з Трампом.

"Все, що відбувається протягом останньої доби — це ознаки цієї кризи. Тому треба звертати увагу не тільки на заяву Трампа, але й на низку подій, які відбулися", — каже політолог.

Та додає: "Те, що Трамп говорить, також відмова від зустрічі з Зеленським — це означає, що Трамп зараз "накручений". По суті зараз Трамп та його виборчий штаб використовують українську тему як брудну технологію виборчої кампанії. Саме як брудну. Версія №1: електоральна параноя Трампа та частини його штабу. Вони відчувають, що вони програють вибори Камалі Гарріс. Зараз іде боротьба за перемогу в ключових штатах, в штатах, які коливаються. Версія №2 більш небезпечна: частина оточення Трампа є прихильниками завершення війни в Україні на умовах Росії. Саме ці люди могли "накрутити" Трампа, сформувати у нього антиукраїнську позицію. Велика вірогідність того, що його "накрутили".

До цього Володимир Фесенко додає: "З висновками не варто поспішати. У нас вже були проблемні ситуації з Трампом. 2016 року він був дуже ображений на Україну через те, що деякі наші політики публічно підтримали Гілларі Клінтон. Що сталось, коли Трамп став президентом? Не одразу, але вдалося домовитись про візит нашого президента і зустріч з Трампом. Саме за Трампа ми отримали "Джавеліни". Вдалося, незважаючи на критичне ставлення Трампа до України".

На думку Фесенка, якщо Трамп стане президентом, то буде ініціювати переговори про завершення війни.

"Але це мають бути переговори не тільки з Путіним, але і з Україною. Війна не закінчиться, якщо він буде домовлятися тільки з Путіним. Ба більше, якщо він буде домовлятися на російських умовах, то це буде означати програш США. Як поразку США це сприймуть в Китаї, Північній Кореї, Ірані. Всі противники США сприймуть це як прояв слабкості Америки. А раз так, то можна "витирати ноги". Почнеться ланцюгова реакція, коли слабкі США почнуть гнобити", — резюмує політолог.

Україна в центрі політичного скандалу у США! Недружні заяви Трампа

Раніше повідомлялось про те, що Трамп і республіканці почали кампанію проти Зеленського.

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