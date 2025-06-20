390 днів рятували військового: як медики "витягнули з того світу" тяжкопораненого воїна

Олександр Безверхній / © ТСН

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Один з найтяжчих пацієнтів цієї війни вирушив на протезування до США. Олександр Безверхній пережив 120 операцій. Три відділення лікарні «Феофанія» 390 днів витягували пацієнта із тяжкого стану. Прогнозували, що не зможе навіть сидіти. А він став на тренувальні штучні ноги, і сьогодні вирушив за кордон для складного протезування.

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич проводжала військового, який мріє повести свою доньку в перший клас на свої двох залізних ногах.

Попереду у Олександра далека дорога — 8 годин у авто, переліт з Варшави до Амстердама, а далі через Атлантику у Сполучені штати. Він переживає — чи зможе все це витримати, бо тільки нещодавно навчився сидіти.

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Олександр Безверхній — один з найважчих поранених цієї війни. Навіть медики дивуються ресурсу його організму. Під час мінометного обстрілу йому відірвало ноги, сідниці, поперек, розірвало живіт. Він переніс близько 120 операцій.



Операція під наркозом — і так кожні 2-3 дні впродовж року. Весь час поруч з ним була дружина Юля. Його рани були інфіковані. Найсильніші антибіотики не допомагали. Три відділення лікарні «Феофанія» намагалися витягнути бійця з важкого стану. Олександр був виснажений вщент.

Частину операцій, які він переніс, були реконструктивні. Щоб закрити усі рани, неушкодженої шкіри на його тілі не вистачало.

Щоб рани на спині і попереку загоювалися, Саша пів року лежав тільки на животі. Прогнозували, що це єдине положення, в якому Олександр проведе решту життя. Рубці сковували тіло і не давали рухатися. Вперше сісти, хоча б не довго, він зміг лише кілька місяців тому — і це був результат щоденних тренування через біль. Тепер він бореться на можливість ходити. Спочатку став на так звані стабілізаційні протези.

І ходив тільки тримаючись за поруччя. Але його шалена наполегливість долає всі страхи. У Олександра надзвичайно складний випадок. За його протезування взялися у «Протез Фундейшен». А волонтери знайшли донора, який оплатить дороговартісні протези з електронними колінами.

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Олександр поставив собі конкретні часові рамки. У нього є донька Ніколь. Наступного року Ніколь йде в перший клас і тато вважає — він має бути поруч. Поки батьки вже півтора року живуть у лікарні в Києві, а Ніколь з бабусею у Тернополі — дівчинка весь цей час збирали гроші у свою скарбничку.

Вони вантажать речі у дорогу. Юля каже, що їй досі важко усвідомити після 500 днів у лікарні, у них залишається фінальний етап — протезування, про яке вони тільки могли мріяти.

Саша разом з командою «Протез Фундейшен» їде у США мінімум на 3 місяці, рівно стільки потрібно для протезування і реабілітації, це означає що у вересні він має повернутися на своїх протезах.

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