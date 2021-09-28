3D-принтери, дрони та окуляри віртуального бачення: STEM-освіта завойовує українські школи

Саме на таких уроках діти вчаться створювати стартапи і проєкти.
На уроках замість старих верстатів - 3D-принтери, дрони, 3D-ручки і окуляри віртуального бачення. 3D-ґаджети стають звичайними аксесуарами. А світовий тренд STEM-освіти, де діти опановують науку в цілому і вчаться творити з технологіями та роботами - завойовують українські школи.
Про те, чи подобається така школа дітям - 28 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
В школи на уроки праці та інформатики приходять нові технології, від яких дітей не відірвати. Учнів, які раніше до точних наук не горіли, із STEM-уроку тепер не забрати.
Урок об'єднує у собі одразу 5 предметів - математику, біологію, хімію, фізику та мистецтво.
У семи столичних школах стартував експеримент - дрони на таких уроках мають зацікавити дітей до вивчення точних наук.
Спеціально для цього розробили навчальний дрон. У нього єдиний недолік - вартість близько 7 тисяч гривень, його школі дарує меценат, але в усьому іншому дрон саме для школярів.
Поки заворожені п'ятикласники дивляться на летючого гаджета, учень 11 класу Роман тут же друкує на 3D-принтері запчастини до іншого дрона - підводного.
Роман пам'ятає, як до облаштування лабораторії тут були інші уроки .
"Раніше в кабінеті стояли токарні верстати, але до них нас не підпускали. І не факт, що вони працювали", - розповідає він.
Але школа знайшла гроші в громадському бюджеті на реконструкцію і нині хлопець демонструє уже десятки створених ним деталей на 3D-принтері.
В одній з київських шкіл батьки п'ятикласників мали змогу вибрати - облаштувати кабінет для другої іноземної німецької чи STEM-клас. Обрали останній.
Пояснюють, що діти можуть цьому кабінеті бути 5-6 годин, бо їх не не стільки цікавлять інші уроки, як перебування тут, бо вони можуть своїми руками спробувати сконструювати.
Облаштувати STEM-клас у школі складно, адже проблема не лише знайти кошти, а й вчителя.
Однак саме на таких уроках діти вчаться створювати стартапи і проєкти.
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