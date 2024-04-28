4 постріли на добу і не більше: як вдалося втримати фронт від обвалу під час снарядного голоду

Фронт не посипався лише завдяки мужності наших бійців, хоча низка втрат є.

Головна новина цього тижня – Україна вже отримує обіцяну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Допомогу, яку ми чекали 7 місяців.

Ну а наші військові лише зараз відкривають таємницю, що подекуди українські гармаші мали ліміт у 4 постріли на добу. Російські окупанти цим "вікном можливостей", звісно, скористалися і атакували по всій лінії фронту.

Сили оборони цей натиск витримали. І фронт не посипався лише завдяки мужності наших бійців. Так, Україна втратила Авдіївку. У ці хвилини ворог ще намагається захопити Очеретине. Головнокомандувач Сирський заявив, що окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів за добу. Ситуація на фронті загострилася, каже він. Для посилення оборони на цих напрямках туди переміщують бригади, які відновили боєздатність.

Про важкі бої на Донеччині, про оборону двох сіл, які ворог попри десятикратну перевагу не зміг захопити протягом останніх пів року, йдеться в ТСН.Тиждень.

Донецька ніч перед світанком – найкращий час, щоб потрапити на передову до на наших піхотинців. Командир роти знаменитої 95 бригади прикручує до переносного РЕБа "роги", щоб мати хоч якийсь захист від ворожих безпілотників.

Бійці не просто ходять по відбитих позиціях. Тут вони вишукують корисні речі, наприклад гранати.

Бійці на цій позиції зовсім молоді. Спокійні, усміхнені. Весь час подивляються у бік ворога, який може несподівано атакувати з ярочка, а от на ворога мертвого вже й не дивляться.

Командир лише додає: "вистоїмо, але потрібні люди".

Це знамениті Терни. Російська армія це село штурмує з січня місяця. Їхні прапагандист кілька разів уже заявляли, що Терни вони захопили. Але Терни наші. Єдине, що село вони повністю знищили.

На занедбаних клумбах уже розпустилися тюльпани, але ними нема кому милуватися. Тепер на людських подвір'ях хазяйнують сотні щурів: вони доїдають покинуте людьми збіжжя.

Лише на моніторах бійців можна оцінити масштаб боїв за Терни – десятки спалених танків і броньовиків

Жорсткі бої тривають і в Новомихайлівці. За півроку українські війська 80 відсотків села втратили. Але командир пояснює чому. Ворог б'є надпотужними бомбами, авіацією, артилерією. А співвідношення сил на цій ділянці один до десяти. Проти нашої 79 бригади воює дві ворожі дивізії та 8 полків, порахував комбриг.

"За останніх піврок ми знищили близько 300 одиниць техніки противника, це приблизно 3 бригади і декілька тисяч особового складу противника", – каже командир 79 окремої десандтно-штурмової бригади Євген Шаматалюк.

Американські набої вже їдуть на фронт. Армія вже здійснила надможливе – втримала оборону, але армії потрібне поповнення, вважає військовий експерт Євген Дикий.

"У цей час кожен наш захисник стримує одне відділення окупантів. Один боєць тримує одне відділення. І це нам не поміняє Конгрес США і це нам не поміняє Джо Байден. Тепер все залежить від нас, від українського тилу. Як ми сприймемо цю допомогу. Якщо ми зрозуміємо, що нам дають шанс і до цієї зброї додати мобілізацію, так, ми можемо переламати хід війни цього року", – зазначає Дикий.

Росіяни відчувають, що незабаром українське військо стане потужнішим і тому луплять по українських містах без зупину ракетами, керованими авіабомбами. Населені пункти на Донеччині неподалік фронту виглядають тепер так – спалені, потрощені, покинуті будинки. У повітрі постійно висять безпілотники, які вишукують своїх жертв.

З великих міст чи не найбільше дістається Харкову. Ворог також б'є по залізничних вузлах, по електростанціях, але найцинічніше – по жінках і дітях в мирних містах. І зазвичай робить це вночі, коли всі сплять.

Скоро ніч. Очевидно, цієї ночі росіяни знову спробують запустити якусь свою ракету. Але навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Просто траба вірити у ЗСУ.

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4 постріли на ДОБУ - і не більше! Таємниці українських військових, які ШОКУЮТЬ!