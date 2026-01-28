Наслідки удару по будинку у Білогородці / © ДСНС

У Білогородці на Київщині через атаку російського безпілотника спалахнув багатоповерховий будинок. Рятувальники одразу прибули на місце події та евакуйовували людей.

Під час російського удару загинули чоловік та жінка. Кільком потерпілим знадобилась допомога медиків.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Що відомо про атаку на багатоповерхівку в Білогородці

Російський дрон атакував житловий комплекс у Білогородці. Через обстріл спалахнув дах та верхній поверх.

«У квартирі в момент атаки були люди. Це — чоловік і жінка. Там вони і загинули. За словами очевидців, у подружжя є 4-річна дитина. Її вдалось врятувати», — каже Аліна Лісова.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місці обстрілів працює поліція.

Що відомо про загиблих

Сусіди подружжя розповіли, що намагались врятувати людей.

«Хлопці не могли дійти. Це був епіцентр ураження. Були дуже добрі люди — це був Максим і Світлана. Дитина спала на першому поверсі її змогли забрати», — каже місцевий.

Жителька Київщини розповіла, що загибла працювала косметологинею.

«Дізналися що загинули люди, то відходимо. Вона працювала косметологом. Добре, що дитина вижила», — каже жінка.

Відомо, що квартира подружжя була дворівнева. Дитина спала на першому поверсі, батьки — на верхньому.

Дитину врятував журналіст «Радіо свободи» Марʼян Кушнір, який часто їздить на фронт та має усі необхідні медикаменти.

«Побачив піввідчинені двері у цій квартирі. Відкрив їх і побачив, що дівчинка на ліжку плаче і кричить „мама“, а мама — на другому поверсі, де пожежа», — каже він.

Наразі дитина перебуває під наглядом батька, оскільки загинули її мати та вітчим. Також у неї є старший брат. Це — син загиблої жінки і сьогодні у нього день народження.

Нагадаємо, вночі проти середи, 28 січня, армія РФ атакувала Київ та Київську область. У столиці падіння збитих повітряних цілей зафіксували в Голосіївському районі. На Київщині під прицілом була Білогородська громада, де є жертви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАГИНУЛО ПОДРУЖЖЯ! 4-річну ДОНЕЧКУ ВДАЛОСЬ ВРЯТУВАТИ! ВОРОГ АТАКУВАВ ЖК на КИЇВЩИНІ