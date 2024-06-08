"4-річна донька тримала тата за ногу та прохала не йти": на вокзалі Закарпаття чоловіка мобілізували на очах у дітей

На Закарпатті прямо з вокзалу мобілізували 42-річного чоловіка, який приїхав з Києва у Солотвино з двома маленькими доньками віком 7 та 4 років.

Про цей випадок в соцмережах написала дружина цього чоловіка – Оксана Сом, зазначивши, що хлопця викрали.

За її словами, одразу після того, як чоловік вийшов з потяга з дітьми та валізами, до нього підійшли люди у військовій формі, перевірили документи.

"Чоловіка одразу затримали співробітники прикордонної служби ʼʼза перебування в 5-кілометровій прикордонній зоні без належного документаʼʼ, - написала жінка своїй сторінці у Facebook.

В коментарі для ТСН.ua Оксана Сом розповіла наступне: "В Солотвино ми приїхали на відпочинок, забронювали там готель, мали квитки в обидві сторони. Як тільки ми вийшли з потяга, до чоловіка, Антона Сома, підійшли люди, представились прикордонниками, перевірили документи та запропонували проїхати з ними. З нами були дві наші доньки і племінниця. У старшої дитини почалася панічна атака, менша дитина тримала тата за ногу та не відпускала його. У нас перевірили наші речі, гаджети, перевірили те, які сайти ми відвідуємо. Згодом Антона повезли до Хустського ТЦК".



За словами Оксани, у Антона при собі був паспорт та військовий квиток. "Антон перебуває на обліку в ТЦК, він пояснив, що не є ухилянтом", - каже жінка, уточнюючи, що діточок вона була вимушена залишити на вокзалі з бабусею, щоб мати можливість поїхати за чоловіком до приміщення військовослужбовців.



До цього додає, що їй довелось викликати поліцію.



"Поліція з’ясувала, що чоловіка було відвезено до ТЦК Хуста. У нього забрали телефон. Але він знайшов можливість мені зателефонувати та сказати, що пройшов ВЛК за 20-30 хвилин. Пробачте за подробиці, але висновок про те, що він здоровий, було зроблено після того, як представники ВЛК подивились на колір його сечі. В ТЦК він перебував в підвальному приміщенні в футболці та в шортах. Я знайшла можливість передати йому кофту", - каже Оксана.



За її даними, вже вчора, 7 червня, Антона Сома доставили до полігону в Одеській області.



"Те, що сталось - це повне порушення прав людини. Нам було сказано, що були вимушені мобілізувати Антона, інакше прийдеться йти самим. Я добиваюсь того, щоб мого чоловіка зараз відпустили та щоб він мав можливість нормально пройти ВЛК, по закону, а не так, як було вирішено за нього", - каже Оксана.



В Закарпатському обласному ТЦК в коментарі для ТСН.ua відповіли, що зможуть прокоментувати цей випадок при наявності запиту.



В той же час військові кажуть, що дії ВЛК – поза межами їх компетенції.

Змінені правила перевірки документів

Постанова Кабінету міністрів України №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" встановлює нові правила мобілізації. Зокрема документ зобов'язує прикордонну службу організувати перевірку військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, або намагаються перетнути державний кордон України в пунктах пропуску.

Новий порядок проведення мобілізаційних заходів визначає, які дії повинні вчинити співробітники ДПСУ в разі виявлення ухилянта (у випадку з Антоном Сомом немає підтверджень тому, що він якимось чином ухилявся – Ред.) в зоні своєї відповідальності.

Відтепер, якщо чоловік не надає військовий квиток, або з'ясовано, що він перебуває у розшуку, прикордонники зобов'язані викликати наряд поліції. Поліцейські своєю чергою здійснюють адміністративне затримання військовозобов'язаного та доправляють його до найближчого ТЦК та СП.

Раніше повідомлялось про те, що на Закарпатті чоловік відмовився проходити ВЛК та ставати на військовий облік: як його покарали.

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