Удар по Києву: як 14-річна Яна Худя, батьків якої вбила армія РФ, дивом врятувалася

Під час удару по Києву загинули чоловік з дружиною та сином, 14-річна дівчинка зазнала травм

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Стали відомі нові подробиці про 14-річну київську дівчинку Яну Худю, яка декілька днів тому під час атаки по Києву російськими ракетами втратила одразу маму, тата та брата. Сама дівчина врятувалась дивом, була шпиталізована.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua старша сестра Яни, Дар’я, вже завтра лікарі планують виписати дитину, але лікування продовжиться, тому що у Яни під час руйнування будинку ребро пошкодило одне з легень та стався перелом ноги.

«У Яни було зламано ребро, яке пробило легеню. Через це в легені з’явилась кров. Але станом на зараз з легенями вже все добре, «Охматдит» надав все необхідне лікування. Яна вже може вставати, але в неї зламана ніжка. Завтра сестричку вже виписують», — розповіла нам Дар’я.

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За її словами, після виписки дитина буде жити зі старшим братом.

«Він — старший брат, тому сказав, що візьме опіку над Яночкою. Жити вони будуть в орендованому житлі», — каже Дар’я.

Всі були в одній кімнаті

В коментарі для ТСН.ua Дар’я підтвердила інформацію про те, що під час ракетної атаки 24 квітня її мама, тато, брат Данило та сестра Яна знаходились в одній кімнаті. Як стало відомо пізніше, вижила тільки Яна.

«Не так давно мама зробила в кімнаті перестановку. Там, де спала Яна — там раніше спали батьки, там стояло їхнє ліжко. Удар прийшовся в середину під’їзду, епіцентром стала кімната моїх батьків та кімната сусідньої квартири. Я так думаю, що внаслідок удару Яну просто відкинуло наверх і тому її можно було дістати», — розповідає Дар’я .

Про смерть батьків та брата сказали не одразу

Про один з найтяжчих моментів в житті родини, про те, як сказали 14-річній дитині про смерть мами, тата та брата, Дар’я, ледве стримуючи сльози, розповіла нам наступне: «В перший день ми їй не казали про це. Ми дуже боялися. Я не знала, як їй про це говорити. Вона побачила про це в інтернеті, але в той момент вона була на сильних транквілізаторах…Це пом’якшило її реакцію. Я говорила з Яночкою. Згадали слова мами, яка казала, щоб в разі її смерті ми не плакали… Тато у нас був військовий, теж казав, що якщо загине, то щоб ми не плакали…»

Резюмуючи, Дар’я каже, що підтримка друзів, знайомих та незнайомих людей зіграла дуже важливу роль.

«Чесно, це дає сенс жити далі. Я втратила півродини, але маю жити заради них. Батьки не хотіли б, щоб я себе якось «гризла», — каже Дар’я.

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