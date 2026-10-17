4 тисячі гривень за квиток: УЗ скасувала популярні поїзди — скільки коштує автобус і поїзд з пересадкою

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Від 20 жовтня пасажири не зможуть скористатися двома поїздами Укрзалізниці, які сполучають Дніпро зі Львовом і Запоріжжя з Перемишлем. Альтернативою залишаються інші залізничні рейси з пересадками або автобуси. Квитки на останні зросли у ціні, скаржаться в Мережі.

ТСН.ua розповідає, які поїзди скасовує «Укрзалізниця», чим їх можна замінити та скільки коштує дорога автобусом із Дніпра та Запоріжжя до Львова й Перемишля.

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«Укрзалізниця» оголосила про скасування двох популярних поїздів західного напрямку. У компанії пояснюють це погіршенням безпекової ситуації та значним скороченням кількості пасажирів.

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Водночас для тих, хто планував подорож до Львова чи польського Перемишля, зміни означають необхідність шукати інші маршрути.

Частина пасажирів може скористатися альтернативними поїздами, проте в окремих випадках доведеться планувати пересадку в іншому місті. Ще один варіант — автобусне сполучення, однак його вартість може виявитися відчутною для бюджету.

Які поїзди скасовує «Укрзалізниця»

Від 20 жовтня припинять курсувати два поїзди:

№ 79/80 «Січеслав» сполученням Дніпро — Львів;

№ 31/32 сполученням Запоріжжя — Перемишль.

Про зміни повідомляє «Укрзалізниця» на своїй офіційній сторінці. У компанії пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації, через яке суттєво знизився пасажиропотік.

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До 20 жовтня поїзди цими маршрутами курсуватимуть, тож усі придбані квитки актуальні.

Чим замінити скасовані поїзди

Пасажири, які планували їхати з Дніпра до Львова, зможуть скористатися іншими поїздами, кажуть у компанії.

Для цього доступні рейси № 39/40, 5/6, ¾, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Серед альтернативних маршрутів:

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№ 39/40 — Солотвино — Запоріжжя;

№ 5/6 — Запоріжжя — Ясіня;

№ ¾ — Дніпро — Ужгород;

№ 41/42 — Дніпро — Трускавець;

№ 61/62 — Дніпро — Івано-Франківськ;

№ 261/262 — Дніпро — Чернівці;

№ 127/128 — Дніпро — Львів.

Для пасажирів, які планували подорож із Запоріжжя до Перемишля, альтернативою стане маршрут із пересадкою у Львові або Києві. Водночас така поїздка потребуватиме додаткового планування.

Дорога на поїзді з пересадками: скільки їхати і яка ціна

Дістатися Польщі з Дніпра або Запоріжжя можна альтернативними маршрутами на поїзді. Однак така дорога може бути дорожчою і займати більше часу.

Крім того, варто враховувати, що через повітряні тривоги і обстріли потяги регулярно затримуються — тож треба розрахувати час так, щоб встигнути на пересадку.

Наприклад, із Дніпра до Перемишля можна доїхати потягом з однією пересадкою в Києві. Потяг з Дніпра до столиці відправляється о 20:00, час у дорозі становить трохи більше 10 годин. Квиток коштує від 613 грн.

Пересадка в Києві займає дві години. Далі — потяг на Перемишль. Він їде до Польщі майже 10 годин. Квиток коштує від 2,535 грн.

Загальний час у дорозі складе 22 години. Квитки коштуватимуть від 3,148 грн, залежно від обраного класу.

Із Запоріжжя доїхати до польського Перемишля можна тим самим маршрутом. Квиток до столиці коштуватиме трохи дорожче.

Як дістатися поїздом з Дніпра і Запоріжжя до Львова

Доїхати до Львова з Дніпра та Запоріжжя з 20 жовтня також можна буде з пересадкою у Києві. Такий маршрут, як альтернативу, пропонує застосунок «Укрзалізниці».

Так, дорога з Дніпра до Львова складе трохи більше 16 годин — за умови, якщо потяг не затримуватиметься через тривоги. Квитки коштують від 863 грн.

Пересадка у Києві займатиме всього 23 хвилини. Однак, це може бути великий ризик, якщо поїзд до столиці не приїде вчасно. На наступний рейс можна просто не встигнути.

Скільки коштує автобус із Дніпра до Львова

Один із варіантів замінити залізничну поїздку — скористатися автобусом. На сайті одного перевізників квитки з Дніпра до Львова коштують від 1504,56 грн.

Наприклад, доступні такі варіанти:

KLR BUS і FlixBus: відправлення о 06:40, прибуття до Львова о 22:55. Дорога займає 16 годин 15 хвилин, передбачена одна пересадка. Вартість — 1504,56 грн.

KLR BUS: відправлення о 06:40, прибуття о 23:00. Час у дорозі — 16 годин 20 хвилин. Рейс прямий, без пересадок. Квиток коштує 1710,50 грн.

Прямий автобус коштує дорожче за варіант із пересадкою, хоча різниця в часі прибуття становить лише п’ять хвилин.

Інші сайти пропонують квитки на автобус Дніпро — Львів від 1900 грн. Однак ціни сягають і 2700 грн. Більшість варіантів — з пересадкою в Києві або Чернівцях.

Скільки коштує автобус із Дніпра до Перемишля

Дорога до польського Перемишля автобусом обійдеться ще дорожче. На сайті одного з перевізників доступні всього кілька варіантів автобусів. Обидва передбачають дві пересадки.

Перший автобус відправляється з Дніпра о 06:40 та прибуває до Перемишля о 06:25 через дві доби. Загальний час у дорозі становить 48 годин 45 хвилин, а квиток коштує 2833,56 грн.

Другий рейс відправляється о 23:50 та прибуває до пункту призначення об 11:40 через дві доби. Дорога займає 36 годин 50 хвилин, а вартість квитка становить 2987,27 грн.

Ще один перевізник пропонує квитки за 3960 грн і 4000 грн. Перший варіант включає пересадку у Львові, час очікування складе 2,5 години. Час у дорозі — 22 години.

Дорожчий варіант теж передбачає пересадку у Львові, але коротку — всього 20 хвилин. Однак загальний час у дорозі все одно складе 20,5 годин.

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