40 хвилин борсався у крижаній воді: під Миколаєвом рятувальники дістали чоловіка з порізаними долонями

40 хвилин борсався у крижаній воді: під Миколаєвом рятувальники дістали чоловіка з порізаними долонями

Чоловік перебував в 300 метрах від берега та вибратися з-під криги самостійно не міг.

Під Миколаєвом 43-річний чоловік провалився під лід і не зміг вибратися. Його побачили випадкові перехожі. Однак йти на допомогу не ризикнули - відстань до берега була понад 300 метрів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 4 лютого.

Люди викликали рятувальників. У спецодягу, на катері з надувною подушкою чоловіка вивезли на сушу. Живого, але з сильним переохолодженням та порізаними долонями.

З’ясувалося, що чоловік зранку вийшов з дому напідпитку та вирішив прогулятися на річці. Тепер постраждалий - в лікарні.

“Наразі у нас температура повітря +1, тому лід дуже крихкий. Не виходьте на лід! Бережіть своє здоров'я!” - сказав Євген Іщенко, начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Під Миколаєвом чоловік 40 хвилин провів у крижаній воді і вижив

Нагадаємо, що у Дніпрі, на центральному пляжі острова Монастирський, двоє підлітків провалились під лід. Один із них самостійно дістався берега, а другий зник під водою. На місці трагедії працювали водолази та рятівники.

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