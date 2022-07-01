+40 і уже майже два місяці без опадів: Закарпаття потерпає від аномальної погоди

+40 і уже майже два місяці без опадів: Закарпаття потерпає від аномальної погоди

Рекордна спека на Закарпатті, кілька днів температура підіймається до 40 градусів.

Місцеві кажуть, такого пекучого сонця в першій половині літа не пам’ятають. Опадів в області не було вже близько двох місяців, йдеться в ТСН.

Вже близько тижня на термометрах 40 градусів, а іноді й вище. Пекуче сонце нищить врожай і городину. Лікарі попереджають, людям з хворим серцем треба бути обережними. Найгірше мешканцям міст, де майже немає, де заховатися. Вулиці порожні, навіть у парку людей одиниці.

Рятуючись від пекучого сонця, закарпатці намагаються зайвий раз не виходити з дому. А хто опинився на вулиці, не витримує й охолоджується прямісінько у фонтанах посеред міста.

«Страшно спекотно. Рятуємося, особисто я використовую звичайну воду і дуже багато лимону. Це єдиний засіб, який мене рятує від такої спеки», - каже перехожий.

Ситуацію ускладнює ще й відсутність опадів. Дощу на Закарпатті не було вже майже два місяці. Земля тріскається від спеки, а водойми пересихають, тож поля і городи просто нема чим поливати. Люди кажуть, з нетерпінням чекають на зливу. А поки її нема, рятуються біля води.

Проте є й хороші новини. За словами фахівців, вже від завтра 2 липня температура по всій області знизиться до щонайменше 33 градусів тепла і вже вночі очікується не просто дощ, а справжня злива з грозою.

Читайте також:

З цілого під’їзду будинку Одещини вціліла єдина людина, яка і допомагала діставати тіла сусідів: як минала ніч пекла

Виявити і знищити: на Миколаївщині армійці у полях вистежують ворожу техніку і просуваються до Херсонщини

Штурмовики із новітнім озброєнням знищили ворога під Авдіївкою і просунулись вперед