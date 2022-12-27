43 пластичних хірургів об'єднались, щоб прибирати з тіл українців шрами війни: роблять просто дива

Позбутися шрамів війни. Понад 40 лікарів та 3 клініки пластичної хірургії об'єдналися в ініціативу NoScar - без шрамів. Вони безкоштовно допомагають позбутися рубців, які утворилися у цивільних і військових внаслідок збройної агресії Росії. Можливості пластичної хірургії та косметології дозволяють усі дефекти шкіри зробити максимально непомітними, йдеться в ТСН.

Тетяна мала на обличчі десятки швів, які отримала на початку вторгнення - 28 лютого. Будинок її родичі на Київщині рознесло на друзки після авіаудару. В будинку постраждав і 3-річний племінник Тетяни - Марк. Йому посікло голову. Сестру ж дістали з-під завалів непритомну. Тетяна ж тоді отримала найскладніші поранення - сотні дрібних і не дуже осколків понівечили її обличчя. “В мене йде кров, я не розумію, що відбувається. Всі кричать, де діти, де діти”, - пригадує жінка.

На той момент неможливо було викликати швидку на території Макарівського району, велися активні бойові дії. Сюди першими змогли дістатися військові, вони і вивезли Тетяну до Брусилівської лікарні. Там з обличчя Тетяни витягли осколки, а шви накладав асистент пластичного хірурга, який випадково опинився в Брусилівській лікарні. З ним вона досі підтримує зв'язок.“В той момент важливо було поставити краї правильно. Ми максимально звели краї, далі займалися реабілітацією”, - розповідає лікар.

Далі Тетяна потрапила на реабілітацію до Сергія Королюка. Він один з 43 лікарів з 3 клінік пластичної хірургії, які об'єдналися в ініціативу “Без шрамів”.

Вчасна допомога дозволила 19-річні дівчини зберегти обличчя. Вже зараз сліди від шрамів ледь помітні.

“На допомогу можуть претендувати абсолютно всі - і діти, і дорослі, і військові. Це травми обов’язково пов’язані з війною, отримані травми від російської агресії”, - пояснюють лікарі.

Сучасні можливості пластичної хірургії дозволить зробити менш помітними пошкодження шкіри будь-якої складності і масштабів. “Є багато шліфовок лазерних, є багато косметологічних процедур, які роблять ці рубці ще більш непомітними, але їх треба правильно зшити, це те, що не можуть робили лікарі на передовій, де роблять першу допомогу”, - зазначають медики.

На операційному столі через свої травми була і Катерина. Щоб її рубці зробити менш помітними, потрібна була саме операція. “Осколок був в груді і на виліт з боку пройшов. Добре, що не зачепив нирки, нічого”, - каже вона.

Шрам на боку їй висікли і зашили таким чином, щоб після заживленням він буде не помітним. А от ушкодження молочної залози складніше. “З рубцем зверху ми побачили, що є осколок, будемо цей осколок видаляти теж”, - коментували операцію медки.

Катерина отримала поранення на блок-пості неподалік Коростеня де вона, як волонтерка привезла їжу військовим. Спершу з її тіла витягли 8 осколків, згодом у грудях знайшли ще один.

Щоб отримати безкоштовно допомогу, треба заповнити заявку на ресурсі NoScar. Таких звернень лікарі отримали вже понад три сотні. З одними пацієнтами пластичні лікарі можуть почату роботу одразу, з іншими - коли рубці загояться. Така ситуація у Дмитра - командира відділення переносних зенітних комплексів. Його тіло повністю вкрито шрамами. “Ми з дружиною рахували нещодавно, було 32 шрами. Вони різні є великі, є маленькі”, - каже чоловік.

Він зі своїми підлеглими на Харківщині потрапив у засідку ворожої ДРГ. Його прошили два десятки куль і осколків. Вся ліва сторона понівечена. Ще не працює рука, і після поранень відновлюється нога, не бачить око. Дмитро переніс вже 18 операцій і ці шрами по всьому тілу йому дошкуляють. Велике ушкодження шкіри було на підборідді і його взагалі неможливо приховати. Тож у Дмитра чергова лазерна процедура, яка руйнує судини. “Сам рубець стане більш блідим”, - пояснюють дії медики.

Дмитро каже позбавлення від рубців, це ще й психологічна реабілітація.

У соціально проєкту немає кінцевого терміну. Поки війна калічить українців, пластичні хірурги готові надавати безкоштовну допомогу дітям, дорослим, цивільним і військовим, аби стирати шрами війни з тіл і обличь українців.

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