“40 заручників під Києвом”: що насправді відбувається у Петропавлівській Борщагівці

Поліція Києва / © УНІАН

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Інформація про те, що у передмісті Києва у заручниках нібито перебуває 40 людей, не відповідає дійсності.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

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У Мережі поширюють інформацію про те, що нібито у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, у підвалі в заручниках перебуває близько 40 людей, яких утимують озброєні особи. Також зазначається, що люди нібито у тяжкому стані і до них не пускають медиків. Проте ця інформація, за даними правоохоронців, — це фейк.

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Як розповіли джерела ТСН.ua, там перебуває одна людина, попередньо — це чоловік, який може бути у СЗЧ.

Наразі інформація уточнюється.

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