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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2264
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“40 заручників під Києвом”: що насправді відбувається у Петропавлівській Борщагівці

У Мережі поширюють інформацію про те, що “невідомі нібито взяли у заручники 40 людей та утримують їх у підвалі”. Це повідомлення виявилось фейком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поліція Києва

Поліція Києва / © УНІАН

Інформація про те, що у передмісті Києва у заручниках нібито перебуває 40 людей, не відповідає дійсності.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

У Мережі поширюють інформацію про те, що нібито у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, у підвалі в заручниках перебуває близько 40 людей, яких утимують озброєні особи. Також зазначається, що люди нібито у тяжкому стані і до них не пускають медиків. Проте ця інформація, за даними правоохоронців, — це фейк.

Як розповіли джерела ТСН.ua, там перебуває одна людина, попередньо — це чоловік, який може бути у СЗЧ.

Наразі інформація уточнюється.

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