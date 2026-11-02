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“40 заручників під Києвом”: що насправді відбувається у Петропавлівській Борщагівці
У Мережі поширюють інформацію про те, що “невідомі нібито взяли у заручники 40 людей та утримують їх у підвалі”. Це повідомлення виявилось фейком.
Інформація про те, що у передмісті Києва у заручниках нібито перебуває 40 людей, не відповідає дійсності.
Про це ТСН.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.
У Мережі поширюють інформацію про те, що нібито у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, у підвалі в заручниках перебуває близько 40 людей, яких утимують озброєні особи. Також зазначається, що люди нібито у тяжкому стані і до них не пускають медиків. Проте ця інформація, за даними правоохоронців, — це фейк.
Як розповіли джерела ТСН.ua, там перебуває одна людина, попередньо — це чоловік, який може бути у СЗЧ.
Наразі інформація уточнюється.
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