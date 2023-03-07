400 одиниць техніки на рік: експерт – про перспективи будівництва танкового заводу в Україні

За словами експерта, за два-три роки Україна зможе створити таку потужну танкову силу, що на нас навряд чи хтось спробує напасти.

Потужний німецький концерн Rheinmetall та Кабмін зараз ведуть переговори про будівництво танкового заводу в Україні. За словами очільника компанії, потужність виробництва може сягати до 400 основних бойових танків на рік.

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що це значно посилить обороноздатність нашої держави в перспективі. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Це нормальна кількість танків, яка виробляється в країнах, які можуть виробляти таку техніку. Якщо ми побудуємо такий завод, то зможемо виробляти 300-400 одиниць на рік. Таким чином за два-три роки ми зможемо створити таку потужну танкову силу в Україні, що на нас навряд чи хтось спробує напасти. Це стане противагою росіянам в подальшому пробувати провокувати України. Адже такі надсучасні танки можуть стримувати піхотні наступи з дуже великою кількістю людей", – зазначив експерт.