+42: у Рівненській області зафіксували температурний рекорд і просять рятувати тварин

Надзвичайники оголосили в регіоні найвищий клас пожежної небезпеки.

У Рівненській області синоптики зафіксували температурний максимум за останні 75 років - там стовпчики термометрів піднялися до 35 градусів тепла. Але подекуди термометри показували і +42.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 25 червня.

Рекорди спеки область б'є вже майже тиждень. Надзвичайники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки. Люди рятуються від спеки під кондиціонерами та у водоймах.

Потерпають від високої температури і тварини. Щоб чотирилапим хоч було, де напитися, зоозахисники встановили у Рівному відерця з водою. І закликають містян підливати, коли ті спорожніють.

"Ось такі відерця ми виставляємо по місту, щоб тварини в таку спеку мали доступ до води. Тому що вони можуть загинути від обезводнення", - каже зоозахисниця Інеса Шишкіна.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що 25 червня в Україні буде спекотно, але місцями дощитиме.

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