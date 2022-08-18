430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: експерти розповіли, який неприємний "сюрприз" готує Путін

Напередодні Дня Державного Прапора та Дня Незалежності біля українських кордонів військові спостерігають велике скупчення ворожої авіації. Її кількість на аеродромах Білорусі, Криму та Росії загалом зараз перевищує чисельність, яка була на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

За словами експертів та військових, саме ці три напрямки зараз становлять найбільшу загрозу. Наприклад, кількість вертольотів збільшилась на 110 одиниць, а загальна кількість повітряної техніки складає 790 (430 літаків та 360 вертольотів).

Крім того, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в телефонній розмові з начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром висловив занепокоєння через розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема, на аеродромі Зябрівка. Також в цій розмові Залужний розповів колезі, що найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

ТСН.ua розпитав військових та експертів про те, які наразі є ризики для України, де, як, коли та в якій кількості ворог може застосувати бойову авіацію.

Задача авіації – підтримувати наземні сили

"Збільшилась кількість вертольотів, було 250 (на момент вторгнення в Україну – Ред.) – стало 360. В них задача – більше працювати на передньому краї, на лінії зіткнення, для підтримки наземних сил. Тобто, мова йде про вертольоти, штурмовики СУ-25, які часто збивають", - повідомив ТСН.ua речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, вся ця авіація не виконує задач на територіях, підконтрольних Повітряним силам ВСУ.

Ударні групи по 10 літаків та вертольотів

Військові наголошують, що авіація ворога не зосереджена в одному місці. "Крім того, якщо брати до уваги кількість вертольотів, 360, та величезну лінію кордону, то на таку протяжність кордону це і не така велика чисельність", – підкреслив Юрій Ігнат.

Своєю чергою, відповідаючи на питання про можливість одночасного використання Росією всієї цієї авіації, військовий розповів наступне: "В сучасних війнах на певних ділянках авіація працює в складі ударних груп. Це можуть бути ударні групи літаків або вертольотів в кількості, наприклад, 10 одиниць. Чи можуть одночасно працювати сотні літаків? Це ж не кіно про Другу світову війну…Крім того, вся їхня авіація не на одному аеродромі, а розосереджена довкола кордонів – в білоруській Зябрівці, в кримському Джанкої, в інших містах".

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Закрити небо від ракет поки неможливо

Розповідаючи про можливості української ППО, Юрій Ігнат додав: "Від польотів ворожої авіації ми закрили небо на підконтрольній території практично самотужки. Там, де працюють наші винищувачі та ППО – туди ворожа авіація не залітає, але ми не можемо повністю закрити небо від ракетного тероризму. Росіяни пускають ракети з Астрахані, з Каспія, з Чорного моря. Не всі ракети ми можемо збивати, жодна країна в світі не може збити всі ракети".

За даними військових, спрогнозувати те, по яких об’єктах росіянами можуть бути нанесені удари найближчим часом – достатньо складно. "Намагання можуть бути завдати удару по будь-якому об’єкту. Як бачимо, не тільки військовому, але і цивільному", – кажуть військові.

Стягують літаки через втрати

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначає, що росіяни підтягують авіацію до наших кордонів через дуже великі втрати. "Але у них є проблеми в тому, що це – не зовсім сучасні літаки. Все їх найсучасніше в своїй більшості ми вже, мабуть, знищили. До речі, частину літаків вони зняли зі зберігання, розконсервовують і зосереджують навколо України. Але ця кількість не може одночасно піднятись в повітря – у них дуже великий дефіцит пілотів. Багатьох пілотів, особливо з бойовим досвідом, – їх вже немає. Зараз росіяни прискорюють випуски в військових училищах, використовують пілотів із запасу", – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Під загрозою – вся Україна

За його словами, зважаючи на те, які типи ракет використовують росіяни під час обстрілів (дальність пуску 600 км та 5500 км), можно припустити, що під загрозою вся територія України.

В черговий раз Жданов не виключає, що найнебезпечнішими найближчими днями можуть стати 23 та 24 серпня, коли Україна відзначає День Державного Прапора та День Незалежності. "Путін дуже полюбляє конспірологію, в тому числі – цифрову. 23 та 24 – такі свята, які більше всього його дратують. Сказати, що Путін залишить нас в ці дні в спокої – це буде протиріччям здоровому глузду", – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше Жданов висловив думку, що на День Незалежності по Україні можуть вдарити з трьох напрямків – з Білорусі, Росії та Чорного моря.

"На мій погляд, в Білорусі іде підготовка, і скоріш за все, вони будуть робити масований удар. Масований удар – це залучення максимальної кількісті пускових установок, або максимальної кількості випущених ракет", – розповів експерт в ефірі FreeДом.

Читайте також:

Жданов прогнозує, що за два тижні ЗСУ можуть змусити окупантів відступати з півдня

Візові санкції для росіян: чому це важливо і які європейські посадовці не підтримують обмеження

Росія погрожує повністю зупинити Запорізьку АЕС