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44-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: він вигадав несподівану причину

44-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: він вигадав несподівану причину

На Миколаївщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Житель Миколаївщини на суді заявив, що відмовляється від мобілізації. Як це закінчилось?

У Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили 44-річного чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Веселинівського районного суду Миколаївської області. 

За даними суду, житель Миколаївської області у травні та серпні 2024 року отримав повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. 

На суді чоловік провину визнав та додав, що він "відмовляється від проходження військової служби, так як у нього є чотири неоплачених кредити, дружина є безробітною, на утриманні є неповнолітня дитина, а також хвора матір". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте відмовився від мобілізації.

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