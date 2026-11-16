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45-річний бізнесмен з Дніпропетровщини займався сексом із 14-річною школяркою: як його покарали
На Дніпропетровщині суд виніс вирок 45-річному підприємцю, який заманював 14-річну дівчину до себе додому грати в ігрову приставку та вступив із нею в інтимний зв’язок.
В Україні до обмеження волі засудили 45-річного чоловіка, який займався інтимом із 14-річною школяркою.
Про це йдеться у вироку Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Як чоловік познайомився із дитиною
За матеріалами справи, уродженець Нікополя, розлучений підприємець і власник магазину у серпні 2025 року познайомився із 14-річною школяркою (2011 року народження).
Дівчинка виховувалася у неповній родині в скрутних матеріальних умовах — її мати працювала у тютюновому кіоску поруч із магазином обвинуваченого. Чоловік знав про вік дитини, проте почав регулярно з нею листуватися, пригощав кавою та тістечками, катав містом на своєму автомобілі.
У жовтні–листопаді 2025 року підприємець кілька разів привозив школярку до своєї орендованої квартири на першому поверсі, де пропонував пограти в ігрову приставку PlayStation. Там він вступив із неповнолітньою у статеві зносини.
Позиція обвинуваченого та свідчення потерпілої
На суді 45-річний підприємець своєї провини не визнав. Він стверджував, що дівчина лише кілька разів заходила до його магазину, він підвозив її до двору, а всі свідчення про інтимний зв’язок назвав «підлітковими фантазіями». Інтер’єр його квартири, за версією чоловіка, школярка нібито могла бачити в його соцмережах.
Водночас під час допиту за моделлю «Барнахаус» у присутності психолога дівчина детально описала як події, так і обстановку в квартирі чоловіка — зокрема забиті плитами «OSB» вікна, через які вона стукала, та розташування меблів і приставки. Вона розповіла, що чоловік приховував свій справжній вік (називався 37–38-річним), тиснув на жалість, розповідаючи про нещасне кохання, і просив казати знайомим, що їй уже виповнилося 16 років.
Про те, що сталося, дитина зізналася лише у грудні 2025 року під тиском репетиторки та двоюрідної сестри, які помітили зміни в її поведінці та погіршення самопочуття. Після звернення матері до поліції обвинувачений телефонував дівчинці та писав їй у Viber із проханням «дати трубку мамі» та забрати заяву.
Вирок суду та розмір компенсації
Судово-медична та психологічна експертизи підтвердили факт статевого акту, а також встановили, що дитина зазнала тяжкої психоемоційної травми в умовах вікової та психологічної залежності від дорослого чоловіка.
Представники потерпілої наполягали на реальному позбавленні волі та вимагали стягнути з підприємця понад 4,2 млн грн моральної шкоди. Проте суд дійшов висновку, що достатнім для виправлення буде покарання у вигляді обмеження волі, а суму компенсації зменшив.
Рішення суду:
визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України (вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку);
призначити покарання у вигляді 3 років обмеження волі (відбування покарання у виправному центрі);
стягнути на користь неповнолітньої потерпілої 300 000 гривень моральної шкоди;
стягнути на користь держави 73 450 гривень витрат на проведення судових експертиз.