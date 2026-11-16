45-річний бізнесмен з Дніпропетровщини займався сексом із 14-річною школяркою: як його покарали

В Україні засудили чоловіка за інтим із дитиною / © pixabay.com

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В Україні до обмеження волі засудили 45-річного чоловіка, який займався інтимом із 14-річною школяркою.

Про це йдеться у вироку Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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Як чоловік познайомився із дитиною

За матеріалами справи, уродженець Нікополя, розлучений підприємець і власник магазину у серпні 2025 року познайомився із 14-річною школяркою (2011 року народження).

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Дівчинка виховувалася у неповній родині в скрутних матеріальних умовах — її мати працювала у тютюновому кіоску поруч із магазином обвинуваченого. Чоловік знав про вік дитини, проте почав регулярно з нею листуватися, пригощав кавою та тістечками, катав містом на своєму автомобілі.

У жовтні–листопаді 2025 року підприємець кілька разів привозив школярку до своєї орендованої квартири на першому поверсі, де пропонував пограти в ігрову приставку PlayStation. Там він вступив із неповнолітньою у статеві зносини.

Позиція обвинуваченого та свідчення потерпілої

На суді 45-річний підприємець своєї провини не визнав. Він стверджував, що дівчина лише кілька разів заходила до його магазину, він підвозив її до двору, а всі свідчення про інтимний зв’язок назвав «підлітковими фантазіями». Інтер’єр його квартири, за версією чоловіка, школярка нібито могла бачити в його соцмережах.

Водночас під час допиту за моделлю «Барнахаус» у присутності психолога дівчина детально описала як події, так і обстановку в квартирі чоловіка — зокрема забиті плитами «OSB» вікна, через які вона стукала, та розташування меблів і приставки. Вона розповіла, що чоловік приховував свій справжній вік (називався 37–38-річним), тиснув на жалість, розповідаючи про нещасне кохання, і просив казати знайомим, що їй уже виповнилося 16 років.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Про те, що сталося, дитина зізналася лише у грудні 2025 року під тиском репетиторки та двоюрідної сестри, які помітили зміни в її поведінці та погіршення самопочуття. Після звернення матері до поліції обвинувачений телефонував дівчинці та писав їй у Viber із проханням «дати трубку мамі» та забрати заяву.

Вирок суду та розмір компенсації

Судово-медична та психологічна експертизи підтвердили факт статевого акту, а також встановили, що дитина зазнала тяжкої психоемоційної травми в умовах вікової та психологічної залежності від дорослого чоловіка.

Представники потерпілої наполягали на реальному позбавленні волі та вимагали стягнути з підприємця понад 4,2 млн грн моральної шкоди. Проте суд дійшов висновку, що достатнім для виправлення буде покарання у вигляді обмеження волі, а суму компенсації зменшив.

Рішення суду:

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визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України (вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку);

призначити покарання у вигляді 3 років обмеження волі (відбування покарання у виправному центрі);

стягнути на користь неповнолітньої потерпілої 300 000 гривень моральної шкоди;

стягнути на користь держави 73 450 гривень витрат на проведення судових експертиз.

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