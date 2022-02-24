"45 тисяч мішків для трупів їм буде мало": дані про втрати окупанта на фронті

"45 тисяч мішків для трупів їм буде мало": дані про втрати окупанта на фронті

Російські окупанти зазнають втрат.

Росія у четвер, 24 лютого, напала на Україну. Російська армія уже зазнала втрат.

Також читайте Відео про оголошення війни Путін записав ще 21 лютого

ТСН.ua зібрав дані про втрати окупанта станом на ранок 24 лютого.

Повітряні втрати окупанта

Так, в районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Згодом стало відомо, що українські захисники в районі Краматорська збили ще один літак РФ.

Українські військові відбили удар по м. Щастя

Місто Щастя під контролем ЗСУ. Знищено 50 російських окупантів.

"45 тисяч мішків для трупів їм буде мало", - повідомили у Сухопутних військах України.

"Місто Щастя, в супереч усім фейкам - відбито. Підірвано міст через Сіверський Донець. Росіяни понесли втрати. І головне. Ворог вдарив по усім ключовим аеропортам і аеродромах балістичними ракетами. А тепер питання - чому ми не втратили жодного літака? Тому що наша розвідка і командування усе знали! Літаки заздалегідь були підняті в повітря і на момент 5 ранку і перших ракет - перебували в повітрі", - повідомив кореспондент АрміяInform Сергій Місюра.

ЗСУ знищили 4 танки під Харковом

Як повідомили в Генштабі, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.