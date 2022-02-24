"45 тисяч мішків для трупів їм буде мало": дані про втрати окупанта на фронті

Російські окупанти зазнають втрат.
Росія у четвер, 24 лютого, напала на Україну. Російська армія уже зазнала втрат.
ТСН.ua зібрав дані про втрати окупанта станом на ранок 24 лютого.
Повітряні втрати окупанта
Так, в районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Згодом стало відомо, що українські захисники в районі Краматорська збили ще один літак РФ.
Українські військові відбили удар по м. Щастя
Місто Щастя під контролем ЗСУ. Знищено 50 російських окупантів.
"45 тисяч мішків для трупів їм буде мало", - повідомили у Сухопутних військах України.
"Місто Щастя, в супереч усім фейкам - відбито. Підірвано міст через Сіверський Донець. Росіяни понесли втрати. І головне. Ворог вдарив по усім ключовим аеропортам і аеродромах балістичними ракетами. А тепер питання - чому ми не втратили жодного літака? Тому що наша розвідка і командування усе знали! Літаки заздалегідь були підняті в повітря і на момент 5 ранку і перших ракет - перебували в повітрі", - повідомив кореспондент АрміяInform Сергій Місюра.
ЗСУ знищили 4 танки під Харковом
Як повідомили в Генштабі, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан