ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
833
Час на прочитання
3 хв

45 тисяч за “вбитий” будинок: як біля фронту наживаються на військових — ціни на оренду шокують (фото)

У прифронтових містах України, де гуркіт канонади став звичним фоном, розгорнувся інший, не менш жорстокий «фронт» — житловий.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Оренда у прифронтовій зоні

Оренда у прифронтовій зоні

Військовослужбовці, які захищають прифронтові території, змушені шукати собі дах над головою самостійно, часто сплачуючи за це космічні суми. Поки одні віддають життя, інші — виставляють рахунки за напівзруйновані хати, ціни на які перевершують столичні новобудови.

Скільки коштує оренда житла на прифронтових територіях та чому ціни такі високі — розповідає ТСН.ua.

45 000 грн — за будинок з базовими зручностям

Своєю історією у соцмережах поділився військовослужбовець 63-ї окремої механізованої бригади Артур Дмитришин, який у цивільному житті працював проджект-менеджером у SoftServe. Зараз він разом із побратимами змушений платити за оренду будинку у Слов’янську величезні гроші.

За словами Артура, попит на житло серед військових настільки високий, що власники не просто тримають високу планку, а й підвищують ціну «на ходу».

«Недавно у сторіз розповідав, що ми платимо за наш будинок в Слов’янську 45 тисяч, і це викликало дуже багато різних реакцій. Сьогодні власник будинку підняв ціну до 49 тисяч», — розповідає боєць.

Артур навів приклади того, що пропонують на ринку Слов’янська. Ціни на скриншотах, якими він поділився, справді шокують:

  • 45 000 грн — за будинок з базовими зручностями та досить простим інтер’єром.

  • 35 000 грн — за квартиру з старим ремонтом.

  • 27 000 грн — за житло з килимами на стінах та старими меблями.

Військовий пояснює: вони з підрозділом погоджуються на такі умови, бо альтернатива — підвал без води та тепла. Зараз у будинку за 45 тисяч гривень живе 6 осіб, що виходить по 7500 грн на місяць з людини.

«Але сам будинок доволі непоганий, маємо душ, туалет в хаті, спільну кімнату, де працюємо, гараж і кілька кімнат, тому всім комфортно. Але власник будинку — п***рас, який наживається на військових», — пише Артур.

Втім, ситуація по регіонах неоднорідна. Військовослужбовець Петро у коментарі сайту ТСН.ua розповідає про зовсім інший досвід на Харківщині, хоча називає це радше винятком, ніж правилом.

«Ми з побратимами знімаємо двоповерховий будинок за 10 тисяч гривень в Харківській області. Платню ділимо на пʼятьох. Ремонт робився давно, але є опалення, гаряча вода, пральна машинка. Умови доволі непогані. Але такі умови вперше за чотири роки. До цього жили в інших містах, там оренда коштувала значно дорожче, а умови гірші», — каже ТСН.ua Петро.

Оренда житла біля фронту: що кажуть цифри

Ми переглянули пропозиції на сайтах з пошуку нерухомості у прифронтових містах. Хоча середня ціна однокімнатної квартири в Харкові чи Запоріжжі за статистикою становить 5-6 тисяч грн, житло ближче для фронту для військових — це зовсім інші гроші.

Ціни на будинки в Слов’янську варіюються від 18 000 до 60 000 грн. Втім, є пропозиції навіть за 107 000 грн.

Наприклад, за 40 тисяч гривень у місті пропонують невеликий будинок на три кімнати і вісім ліжкомісць. Ремонт тут, судячи з фото, робився десятки років тому.

«Гараж, сауна, підвал, дві кухні, два туалети, ванна кімната, холодильник, пралка, чайник, сауна. Три кімнати, вісім ліжкомісць. Можлива знижка», — пише автор оголошення.

Однокімнатні квартири в Краматорську можна знайти від 10 000 грн, проте зазвичай це житло без сучасного ремонту. Однак часто такі оголошення, доступні на сайті, не здають військовим — лише для пари або сім’ї.

Чому так відбувається

Ріелтор Олександр Бойко, який має понад 15 років досвіду на ринку нерухомості, пояснює, що ситуація стала гуманітарною проблемою.

«Корінь проблеми — у дефіциті: бойові дії знищили чи пошкодили до 25% фонду в цих регіонах. Попит від військових, ВПО та волонтерів перетворив ринок на аукціон. Власники спекулюють, завищуючи ставки на 30–50%, знаючи, що військовим нікуди подітися. Крім того, відсутність жорстких регуляцій — ні граничних норм цін, ні обов’язкового моніторингу — дозволяє цьому хаосу тривати», — зазначає Бойко.

Військові змушені шукати та оплачувати житло самостійно, часто витрачаючи на це значну частину свого грошового забезпечення. За словами рієлтора, питання, чи має держава втрутитися в ціноутворення у прифронтових зонах, залишається відкритим.

Дата публікації
Кількість переглядів
833
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie