46-річна Вікторія, 27-річна Дарина та 1-річний Михайлик: у Прилуках попрощались із родиною, яку вбила РФ

Прощання у Прилуках / © ТСН

Реклама

Прилуки проводжають в останню дорогу матір, доньку та онука. Усі троє загинули від прямого влучання російського «Шахеда» у ніч проти 5 червня. В цей час родина відпочивала вдома. Від їхнього приватного будинку фактично не залишилося нічого.

Відомо, що тієї страшної ночі у Прилуках загалом загинуло 5 людей. І це найбільша трагедія для міста від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Реклама

Попрощатись із родиною, яку вбили росіяни, прийшло майже все місто. Люди несуть живі квіти та іграшки, щоб віддати останню шану 46-річній Вікторії, її донці 27-річній Дарині та онуку Михайлику.

«У ту ніч Олександр був на роботі і коли почалася повітряна тривога, він готував своїх підлеглих до роботи. Але коли виїхав і побачив, що горить його будинок, то який жах був у його очах — треба було бачити. Я одразу прибув і Олександру доводилось спільно з іншими розбирати завали свого будинку. Цей біль не передати словами», — каже колега чоловіка, який втратив всю свою родину.

Прощання із родиною у Прилуках / © ТСН

Нагадаємо, під час російської атаки «шахедами» на Прилуки вночі 5 червня загинула патрульна 27-річна поліцейська Дарина Шигида разом зі своєю 46-річною матір’ю Вікторією та однорічним сином Михайликом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИНИ ТСН 16:00 6 ЧЕРВНЯ. ТРАМП натворив НОВОГО ЛИХА⚡️СТРАХІТТЯ по всій Україні