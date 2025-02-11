47-річний чоловік у ТЦК категорично відмовився брати повістку: чим це закінчилось

Житель Львівщини на суді заявив, що не хоче служити в армії, оскільки не вважає себе здоровим та проживає із братом, в якого є 2 група інвалідності.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 47-річного чоловіка, який у приміщення ТЦК категорично відмовився отримувати повістку і ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Турківського райсуду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини 1977 року народження у лютому 2024 року в приміщенні ТЦК категорично відмовився отримувати повістку і таким чином уник мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "в лютому 2024 року 2 дні проходив військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний придатним до військової служби, йому вручалась бойова повістка, згідно якої він мав з`явитися на відправку для проходження військової служби, проте він відмовився від такої повістки. Він не з`явився, бо має проблеми із зором та не хотів залишати самого брата, який є особою з ІІ групою інвалідності та проживає лише з ним, не бажає бути мобілізованим".

За даними суду, чоловік не має відстрочки від мобілізації, оскільки офіційно не оформив догляд за братом.

Жителя Львівщини визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Шептицькому на Львівщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

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