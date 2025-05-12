48 годин до вирішення долі війни в Україні: аналітик попередив про головні загрози

15 травня Зеленський очікує в Стамбулі Путіна вирішувати долю війни / © ТСН

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Головним питанням цього тижня стало те, як зміниться війна після 15 травня, включно з обстрілами, залежно від того, приїде чи ні на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським очільник Кремля Володимир Путін.

Про головний сценарій розвитку подій у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

«По-перше, президент України проявив дійсно сміливу позицію і заволодів ініціативою щодо Стамбулу, сказавши, що він приїде. Це дуже добре. Натомість Путін, я думаю, не з’явиться в Стамбулі. Більше 90% даю, що цього не буде. Він не зацікавлений у швидкому перемовному процесі. Він зацікавлений у тому, щоб продовжувати війну. А його приїзд означав би перехід до якихось конкретних рішень щодо припинення вогню, щодо пришвидшення перемовного процесу. А направлення своїх представників — це затягування процесу, щоб тривали бойові дії», — каже Олександр Мусієнко.

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Експерт додає: «Він (Путін — Ред.) зацікавлений у тому, щоб продовжувати війну. Він розраховує на те, що протягом літньої кампанії на фронті російські війська можуть досягти ще якихось тактичних успіхів. Він намагатиметься діяти на Лиманському та Покровському напрямках з метою захоплення Донецької області. Це мета Росії на літню кампанію».

Саме тому, за словами Мусієнка, Росія імітуватиме перемовний процес, намагатиметься водити весь цивілізований світ за ніс, демонструючи, що вона начебто зацікавлена в перемовинах, але водночас ігноруючи сам перемовний формат.

Крім того, військовий експерт зазначає: «Друге: очевидно, що зараз — момент істини для наших партнерів щодо запровадження санкцій. 12 травня — це дата, коли було запропоновано запровадити 30-денний режим тиші. Ми бачимо, що зараз Росія на це не йде».

За словами Мусієнка, тому західні країни мають реагувати, запроваджуючи пекельні санкції проти Росії, та надавати Україні більшу підтримку.

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«Тут уже мають бути застосовані елементи тиску та важелі впливу, що можуть змусити Росію припинити вогонь і почати перемовний процес. Без тиску і без впливу сили, я думаю, Путін буде продовжувати імітувати процес. Ба більше, він буде відправляти різних своїх помічників і клерків до Стамбула чи до інших міст з метою затягування часу, перенесення цих зустрічей і, звісно, вдавання того, що перемовини тривають, а насправді продовжувати бойові дії», — каже він.

На переконання Мусієнка, одних заяв Заходу про запровадження санкцій проти Росії замало.

«Поки немає дій, рішучості та сміливості, які б мав демонструвати Захід, Путін буде вважати це проявом слабкості і так буде подавати своєму населенню, що слабкий насправді Захід», — каже аналітик.

Чи будуть обстріли до та після 15 травня

«За минулу добу у зведеннях зазначається, що Росія запускала по Україні „Шахеди“. Немає підстав говорити, що зараз Росія зупинить цей процес. Поки вони не погодилися на припинення вогню, загрози ударів і балістичними, і крилатими ракетами, а також далекобійними дронами є високими і вони зберігаються», — каже Олександр Мусієнко.

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На запитання про те, чи збільшиться тиск ударами, військовий аналітик відповів нам так: «Це завжди практика Росії: чинити терор та обстрілювати цивільні міста. Мета терору — це тиск, залякування і намагання деморалізувати, схилити до якихось поступок. Тому ризики, звісно, існують».

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