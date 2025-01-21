48-річний чоловік отримав повістку і ховався від мобілізації: він пояснив свій вчинок

На Житомирщині чоловік ухилився від мобілізації, бо "не може служити". Що вирішив суд?

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, чоловіка у травні 2024 року визнали придатним до мобілізації, проте він ухилився від військової служби.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "у травні 2024 року отримав від працівника ТЦК повістку про виклик до ТЦК, однак на даний виклик не з'явився, так як вважає, що хворий і не може проходити військову службу. За результатами військово-лікарської комісії визнаний придатним до військової служби, висновок ВЛК не оскаржував".

Суд встановив, що підсудний 1976 року народження, який у 1995-1996 роках проходив строкову службу та не мав відстрочки від мобілізації. А тому чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і рік уникав мобілізації.

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