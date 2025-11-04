ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1487
Час на прочитання
1 хв

49-річний чоловік у ТЦК відмовився від повістки та написав заяву про відмову від мобілізації

Житель Одещини заявив, що відмовився від мобілізації, бо «не хоче вбивати людей».

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
49-річний чоловік у ТЦК відмовився від повістки та написав заяву про відмову від мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили 49-річного чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

За даними суду, житель Одещини 8 квітня 2025 року відмовився отримувати повістку на військову службу по мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що «8 квітня 2025 року його було доставлено до ТЦК, де йому намагались вручити бойову повістку, однак він від отримання відмовився, написав заяву, що не бажає виконувати свій конституційний обов`язок по захисту Батьківщини та військової служби за мобілізацією, оскільки не бажає вбивати людей».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові чоловік спочатку відмовився від повістки, а коли мобілізували — втік у СЗЧ.

Дата публікації
Кількість переглядів
1487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie