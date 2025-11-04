49-річний чоловік у ТЦК відмовився від повістки та написав заяву про відмову від мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили 49-річного чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

За даними суду, житель Одещини 8 квітня 2025 року відмовився отримувати повістку на військову службу по мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що «8 квітня 2025 року його було доставлено до ТЦК, де йому намагались вручити бойову повістку, однак він від отримання відмовився, написав заяву, що не бажає виконувати свій конституційний обов`язок по захисту Батьківщини та військової служби за мобілізацією, оскільки не бажає вбивати людей».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові чоловік спочатку відмовився від повістки, а коли мобілізували — втік у СЗЧ.