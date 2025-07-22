«5 днів і новий обстріл»: експерти назвали сценарій ударів Росії після істерики Медведєва

Росія погрожує нарощувати обстріли України / © ТСН

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Після того, як заступник голови Радбезу Росії Медведєв у п’ятницю, після введення нових санкцій щодо РФ, заявив, що удари по Києву та іншій території України будуть нарощуватись, відбулася чергова атака, наслідком якої стали руйнування в Україні, загибель та поранення цивільного населення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія гатила по Україні 450 повітряними цілями, серед яких були дрони, балістичні та крилаті ракети.

До якого рівня Росія здатна збільшити свої атаки — про це в коментарі для ТСН.ua висловили свої думки військові експерти Владислав Селезньов та Іван Ступак.

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«Зараз Росія використовує хвилєподібні атаки — виробничі можливості РФ становлять 150-170 дронів на добу. Кілька днів накопичують ресурс, щоб на 5-7 день здійснити масштабний ракетно-дроновий терор», — каже в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

На думку Селезньова, недарма в ці дні також з’явилося пропагандистське відео, на якому росіяни демонструють потужності виробництва «Шахедів».

«Але до кінця року росіяни навряд чи зможуть суттєво збільшити чисельність та потужність своїх атак», — припускає він.

При цьому він звертає увагу на те, що в Україні навіть за наявності дронів-перехоплювачів зберігуться проблеми військового плану.

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«Питання не лише в дронах-перехоплювачах, а в наявності мобільних розрахунків, які будуть спроможні використовувати ці самі перехоплювачі. На превеликий жаль, ми маємо з цим проблеми. Є певні, не завжди раціональні, рішення на рівні військового керівництва щодо забезпечення дронами-перехоплювачами. Якщо резюмувати, то друга половина літа буде також з обстрілами. Війна триває і хвилєподібні атаки з використанням ракет та дронів і далі будуть тривати», — каже військовий аналітик.

Своєю чергою, інший військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак каже, що Росія станом на зараз нарощує атаки.

«Кількість ударів суттєва. Дронів тільки більшає і ми всі бачили відео виробничих потужностей Росії. Але Україна шукає можливості протидіяти цьому. Відбиватися від БПЛА, звісно, треба, але це — тримання удару. Робити довго ми це не зможемо. Треба шукати можливості знищувати виробничі потужності Росії. У України такі ресурси є», — каже Ступак.

За його оцінками, російські удари у певній мірі набирають потужності щомісяця, тому саме знищення виробництва російських дронів він вважає майже єдиним варіантом, який здатний покращити ситуацію в Україні.

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Раніше повідомлялось про те, що у Кремлі заявили про готовність Путіна закінчити війну в Україні.

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