5 кілометрів із кулею в серці йшов до своїх: дивовижна історія порятунку бійця, який відвойовував Роботине

Із вогнепальним переломом передпліччя, травмами ніг та кульовим пораненням бійця доправили до військового госпіталю.

Військовий з позивним "Туз" разом із побратимами звільняли Запорізьку землю. У селі Роботине, над яким лише днями замайорів український прапор, боєць дістав тяжкі поранення. Його евакуювали до військового шпиталю, де медики зробили все, щоб він жив. Із кулею в серці, простреленим передпліччям і ногами, захисник вижив заради трьох своїх доньок.

Із лікарями та військовим поспілкувались кореспонденти ТСН.

Олександр – штурмовик, один з тих, хто відвойовував село Роботине. Під час штурму позицій ворога був тяжко поранений. Розповідає, що росіяни крили наших захисників всім, що мали на озброєнні.

Поранений захисник Олександр "Туз"

"Вони повилазили, почали нас обстрілювати, почався артобстріл і гранатами закидувати почали... Дрончики. Одного вбили, мене поранило, я впав, як зміг наклав турнікет", – розповідає Олександр "Туз".

Півтори доби, каже чоловік, разом із побратимами евакуйовувались. Спочатку йшов сам, згодом сили забракло.

"Я кілометрів 5 йшов, напевно у стані афекту, а тоді вже не зміг. Мене хлопці вже почали нести. Повзли, бігли по бліндажам, в кожному бліндажі нас крили жостко, але доповзли", – пригадує військовий.

Із вогнепальним переломом передпліччя, травмами ніг та кульовим пораненням Олександра доправили до військового госпіталю. Першими його прооперували травматологи.

Кулю в серці військового знайшли за допомогою медичного магніту . Вона увійшла через шию і запеклася у грудній клітині.

На третю добу стан Олександра стабілізувався. Він зміг вставати з ліжка та ходити. Каже, вижив завдяки його трьом донечкам, які чекають на нього вдома.

Військовий родом з Дніпропетровщини, працював на хлібзаводі. Після загибелі рідного брата пішов добровольцем на фронт.

"Він від самого початку, з 2014 року воював, в Бахмуті його вбили, ну а я вирішив іти хлопцям помагати", – розповідає боєць

Після реабілітації Олександр планує повернутись до своєї бригади.

Каже, у війську знайшов справжніх друзів, яких не було у мирному житті. Тому відвойовуватиме кожен сантиметр нашої землі разом із ними.

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5 кілометрів пройшов із кулею в серці! Дивовижна історія порятунку "Туза"