5 кілометрів із кулею в серці йшов до своїх: дивовижна історія порятунку бійця, який відвойовував Роботине

Із вогнепальним переломом передпліччя, травмами ніг та кульовим пораненням бійця доправили до військового госпіталю.
Військовий з позивним "Туз" разом із побратимами звільняли Запорізьку землю. У селі Роботине, над яким лише днями замайорів український прапор, боєць дістав тяжкі поранення. Його евакуювали до військового шпиталю, де медики зробили все, щоб він жив. Із кулею в серці, простреленим передпліччям і ногами, захисник вижив заради трьох своїх доньок.
Із лікарями та військовим поспілкувались кореспонденти ТСН.
Олександр – штурмовик, один з тих, хто відвойовував село Роботине. Під час штурму позицій ворога був тяжко поранений. Розповідає, що росіяни крили наших захисників всім, що мали на озброєнні.
"Вони повилазили, почали нас обстрілювати, почався артобстріл і гранатами закидувати почали... Дрончики. Одного вбили, мене поранило, я впав, як зміг наклав турнікет", – розповідає Олександр "Туз".
Півтори доби, каже чоловік, разом із побратимами евакуйовувались. Спочатку йшов сам, згодом сили забракло.
"Я кілометрів 5 йшов, напевно у стані афекту, а тоді вже не зміг. Мене хлопці вже почали нести. Повзли, бігли по бліндажам, в кожному бліндажі нас крили жостко, але доповзли", – пригадує військовий.
Із вогнепальним переломом передпліччя, травмами ніг та кульовим пораненням Олександра доправили до військового госпіталю. Першими його прооперували травматологи.
Кулю в серці військового знайшли за допомогою медичного магніту . Вона увійшла через шию і запеклася у грудній клітині.
На третю добу стан Олександра стабілізувався. Він зміг вставати з ліжка та ходити. Каже, вижив завдяки його трьом донечкам, які чекають на нього вдома.
Військовий родом з Дніпропетровщини, працював на хлібзаводі. Після загибелі рідного брата пішов добровольцем на фронт.
"Він від самого початку, з 2014 року воював, в Бахмуті його вбили, ну а я вирішив іти хлопцям помагати", – розповідає боєць
Після реабілітації Олександр планує повернутись до своєї бригади.
Каже, у війську знайшов справжніх друзів, яких не було у мирному житті. Тому відвойовуватиме кожен сантиметр нашої землі разом із ними.
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5 кілометрів пройшов із кулею в серці! Дивовижна історія порятунку "Туза"
Нагадаємо, що 22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області.
Пізніше бійці показали відео, як встановлювали український прапор у звільненому Роботиному.
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що ЗСУ просуваються до наступного за Роботиним села Новопрокопівки.