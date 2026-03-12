5 "прильотів" за 20 хвилин: РФ масовано обстріляла КАБами обласний центр України

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Протягом лічених хвилин на місто скинули п’ять керованих авіабомб (КАБів). Під ударом опинилися житлові квартали: понад 80 понівечених осель, зруйновані подвір’я та 12 поранених, серед яких четверо — діти.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місцях «прильотів» і поспілкувалася з тими, хто дивом уцілів під завалами власних домівок.

Атака на Запоріжжя: що кажуть потерпілі

Найбільших руйнувань зазнав приватний сектор. Одна з авіабомб влетіла впритул до будинків, утворивши величезну вирву та фактично знищивши три обійстя. Пані Ольга в цей момент була на роботі, а вдома залишалася її 86-річна мати.

Ольга Корнюшина, постраждала: «Її вибуховою хвилею просто викинуло до іншої кімнати. Завдяки цьому вона й залишилася жива. Сусіди витягали маму через вікно, бо двері були повністю завалені уламками. Там суцільний жах, але, слава Богу, що всі живі».

Ще одну мешканку, пані Любов, врятувала миттєва реакція під час вибуху. Жінка каже, що її буквально «посадило» на підлогу вибуховою хвилею саме тієї секунди, коли в кімнаті почало розлітатися скло.

Наслідки атаки на Запоріжжя

За 20 хвилин терористичної атаки росіяни пошкодили не лише приватні будинки, а й дві багатоповерхівки та об’єкт інфраструктури. Стовпи диму від вибухів бачили в усіх районах Запоріжжя.

Наслідки атаки в цифрах:

12 поранених , з них 4 дитини

8 людей залишаються в лікарнях з осколковими пораненнями та забоями

понад 80 приватних будинків мають пошкодження різного ступеня

одне обійстя знищено вщент

Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, закриваючи вибиті вікна та допомагаючи людям розбирати завали. Тим, чиї домівки стали непридатними для життя, міська влада обіцяє надати прихисток у шелтерах.

