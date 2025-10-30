5-річна Злата вразила Україну своїми зворушливими вчинками: відео

Злата / © ТСН

Реклама

Відео на сотні тисяч переглядів, а ще тисячі коментарів та лайків — cтільки збирає маленька дівчинка, що напам’ять читає вірші про Україну.

Златі — лише 5 років, але вона вже добре усвідомлює, що таке бойові дії. Бо російські КАБи вже вигнали її з дому у рідній Межовій на Дніпропетровщині. Але Злата з мамою не припиняють викладати нові відео, які стали підтримкою для військових і навіть допомогли повернути з фронту дідуся.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Реклама

Коли вона читає вірш, з її очей котяться сльози. Це відео в мережі набрало понад 400 тисяч переглядів та тисячі коментарів. Записано воно перед евакуацією Злати.

У Межовій, де раніше жили, почали літати фпв-дрони та гупати КАБи. Вже кілька місяців, як п’ятирічна Злата з родиною виїхали в Петропавлівку. Тут, каже дівчинка, не треба постійно ховатись в підвалі.

Декламувати поезію дівчинка почала ще у 2 роки. Коли подорослішала, сама захотіла вчити вірші про війну. А коли дідусь Злати пішов воювати, онука спеціально для нього записала вірш. Саме той вірш, вірять рідні, і допоміг дідусеві вижити.

«Виявляється, що він в госпіталі. Ми навіть не знали що він був на нулю конкретно, він нам не зізнався, щоб ми не хвилювалися. І перші його слова були, що я вижив завдяки вашим молитвам, так вийшло, що ця поезія була як молитва для дідуся», — каже мама Злати Анастасія Птиця.

Реклама

Сам пан Олег каже: завдяки Златі став зіркою у військовому шпиталі.

«У коридор вибирають на костилях, чую медсестри, ой дивись знову ця дівчинка, кажу, о — так це ж моя внучка і цього я став віп-персоною», — каже дідусь Злати Олег Первій.

Після поранення дідусь вдома, вчить грати Злату у шашки, і мала часто його обігрує. Своїми віршами Злата підкорила серця цілих бригад. До неї з подяками за підтримку не раз приїздили військові, дарували прапори та шеврони. Вони у новому домі на особливому місці.

Ще у Межовій у Злати з’явилась традиція: відпускати кульку в небо і загадувати бажання. Одне — про повернення додому дідуся вже збулося. Тож дівчинка щиро вірить, втілиться і наступне — про мир в Україні.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 новини 30 жовтня. Наслідки масованої атаки! Зустріч Трампа і Сі! Нова зірка соцмереж!



