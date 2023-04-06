5-річний Матвій підірвав Мережу своєю рекламою м'яска і ковбасок, але видає все нові "перли"

Відео з дитиною набрало 10 мільйонів переглядів за тиждень і надихнуло на творчість багатьох дорослих.

Скоро Пасха, замовляйте м'ясо і ковбаску - ТікТок від 5-річного хлопчика замилував соцмережі. Відео із юним фермером Матвійком уже набрало понад 10 мільйонів переглядів. Його лайкають, зі звуком знімають сотні власних версій і вже навіть, хоч і жартома, замовляють у дитини рекламу, йдеться в ТСН.

Матвій до зйомок звик і підходить до них відповідально, тож одразу показує журналістам своє господарство. Окрім того три гектара землі Черкащини, на яких господарює сімейство фермерів. Саме тут своє знамените відео записала дитина: “Скоро вже буде паска, так шо заказуйте мяско, та ковбасу, та сардельки, та курочки. Все те що є домашнє - заказуйте”.

“Ми тут садили город, затоптуємо, а він бігає, шкоднічає, а я кажу, іди краще скажи в камеру “Скоро паска, треба вже скуплятися”, а він вже зімпровізував”, - пригадує тато, як народилось знамените відео.

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Маленький, трошки сором'язливий та працьовитий і як результат - понад 10 мільйонів переглядів за тиждень і поштовх до творчості для інших - подібні ролики записують українські зірки і навіть військові.

Повторити не вийде, каже тато, бо такі перли Матвійко придумає сам ще змалечку. “Ми ремонтували автомобіль. А він каже, знаєте чому ми ремонтуємо, бо тато заїздив, як узбек ішака”, - розповідає чоловік.

Він завжди біля тата - фермера. Володимир веде свій YouTube- канал про те як садити овочі, робити ковбасу та м'ясо, блог ведуть і про ремонт техніки і приготування сиру.

Кожне слово Матвія - уже майже мем. У соцмережах навіть жартують, що хлопчик майбутній маркетолог, а дехто вже навіть хоче замовити у родини рекламу. “Ми знали, що він у нас талановита дитина, ну щоб так взірвать Мережу”, - каже мама Матвійка.

Втім яка реклама, коли в Матвійка ще скільки роботи - обійти поле, продегустувати продукти, а ще зняти ролик із ТСН, але це все дитину геть не втомлює.

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