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У Чернівцях журналістку засудили до 5 років ув’язнення через поширення відео з примусовою мобілізацією. Суд зазначив, що на відео був зафіксований військовий об’єкт — обласний збірний пункт.

Про це свідчить ухвала, оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Що незаконного зробила жінка, у яких випадках можна і не можна знімати, якщо дії ТЦК СП не правомірні, і як надати розголосу такому відео, щоб не опинитися у в’язниці — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Про що йдеться у вироку

У вироку по справі йдеться, що засуджена жінка разом з громадськими активістами, з її слів, знімала на відео начебто порушення прав людини з боку чоловіків у військовій формі біля воріт військового формування на свій мобільний телефон.

Далі вказане відео із відображенням військовослужбовців із зброєю, та будівлі військового формування жінка опублікувала в соціальних мережах — YouTube, TikTok і Facebook.

У вироку суду також вказується, що в помешканні засудженої був проведений обшук. У результаті були вилучені ноутбук, мобільний, накопичувач, в яких виявили багато відео та фото із військовими, представниками ТЦК та СП, військовими формуваннями та поліцією. Журналістка опублікувала ці матеріали в соціальних мережах, а також на своїх каналах в Телеграм, Viber і WhatsApp.

Зазначається, що свою діяльність засуджена також отримала грошову винагороду — у вигляді донатів від підписників.

Що незаконного зробила жінка

В результаті жінку притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу.

Так, вона передбачає відповідальність за поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

«Отже, представників ЗСУ та інших військових формувань, в тому числі військовослужбовців ТЦК та СП, об’єктів які відноситься до військових формувань, блок-пости, території військових частин, військової техніки тощо, не можна фотографувати та здійснювати відеозйомку з метою публічного розповсюдження інформації про їхнє перебування чи переміщення, інакше такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-1 КК», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Як не опинитися у в’язниці, якщо знімаєш неправомірні дії ТЦК

Тут важливим є, саме з якою метою здійснюється відео- або фото- фіксація, каже адвокатка.

«Якщо фото чи відео створюється лише з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК СП — наприклад, коли вони силою викрадають людину, здійснюють фізичний вплив або наносять тілесні ушкодження, — то такі дії не будуть мати кримінальних наслідків для того, хто знімає такі дії та опубліковує таке відео або фото. Але за певних умов«, — каже Марина Бекало.

Якщо що вони не будуть розповсюджені публічно, зазначила адвокатка. Адже диспозиції кримінальної статті передбачає саме дії, направлені на розповсюдження таких матеріалів.

«Отже, у разі фіксації правопорушення наприклад, з боку ТЦК та СП, ці матеріали можуть бути передані виключно слідчому чи прокурору в рамках кримінального провадження — за заявою потерпілої особи, або особи яка стала свідком таких подій. Ці матеріали за постановою слідчого чи прокурора, знімають з технічного пристрою, за необхідністю із залученням спеціалістів, в процесі чого також складається протокол», — пояснила Марина Бекало.

Тільки в такому разі, за словами адвокатки, матеріали набувають силу доказів, які можуть бути використані в суді під час доведення вини особи.

Водночас доступ до таких відео-фото матеріалів, які є доказами в судовій справі, може бути наданий журналістам за дозволом суду.

Раніше ми писали про те, що в Україні подовжили мобілізацію і воєнний стан. Читайте, що варто знати українцям.