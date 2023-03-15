5 років засідань: фото в купальнику обернулось роками суду для виховательки і "криміналом" - для завідувачки

Вихователька, яка позувала в купальнику, довела правду в суді, але вже колишня завідувачка не заспокоюється.

Вихователька, яку завідувачка дитсадка звільнила за фото в купальнику виставленому в соцмережі, виграла суд. Після 6 років тяганини жінка довела в суді, що неаморальна. Ця історія із села Бугаївка, на Рівненщині, свого часу стала відомою на всю Україну, йдеться в ТСН.

“Дихається легше, але є такий осад на серці”, - такі перші відчуття після перемоги, каже вихователька, звільнення якої через фото у купальнику обговорювала чи не уся країна.

Почалося все, згадує Віта, 6 років тому після поїздки на море з чоловіком і дворічним сином. В перший день на роботі завідувачка дитсадка ошелешила, що її звільнено за аморальний вчинок. Керівниці закладу Ларисі Музиці не сподобалися її фото з відпочинку у соцмережі, бо підлегла - у купальнику, а ще в червоній сукні з келихом вина. Жінку обурило, що після таких фото в садочку не розповісти вже, що «дітей лелека приносить». Проте суд поновив Віту Черешньовську на роботі, а завідувачка, того ж дня, знову звільнила. “Це взагалі фотокартка, я би рахувала, в нетверезому стані. Це сама себе, це вона вже не стримується. Селфі”, - казала тоді завідувачка.

Перше звільнення неправомірним визнає і апеляція, і Верховний суд, але повернутися пані Віта не може, бо вже й вдруге звільнена. Суди затягнулися ще на 5 років. Адвокат виховательки каже, що це його найдовша справа. Рекордом в його 20-річній практиці, каже адвокат виховательки, справа стала через затягування розгляду відповідачами й нестачу суддів. За цей час звільнили й саму директорку садка через реорганізацію. Незаконно – намагалася довести пані Лариса Музика та не вдалося, тож пішла редакторкою у місцеву газету, але про колишню підлеглу не забула. “Музика в своїй газеті писала різну гидоту на мене і на мою сім’ю”, - каже Віта.

Є стаття, яка навіть на одну сторінку не вмістилася, як Черешньовська з чоловіком до лазні їздила. “Для чого вже далеко немолодій та заміжній жінці, матері двох малолітніх дітей, педагогу, розташовуватися на шиї в одного із учасників цієї тусовки у позі йога «на двох» та розміщувати такі світлини у Інтернет-мережах”, - написано у статті.

За роки судів син Віти пішов до школи, народилася донечка. Сама ж Віта відкрила свою справу як майстер-манікюру, але довести свою правоту, каже, мала. “Тепер не буду червоніти і не хочу, щоб червоніли за мене мої діти”, - каже вона.

Тепер за вимушені прогули Віті Черешньовській мають виплатити понад 111 тисяч гривень і ще 20 за моральну компенсацію. Платити мусить міська рада, до якої приєдналося село Бугаївка із садочком. “Після сплати всієї суми цих коштів ми можемо позиватися до Музики про стягнення цих коштів в порядку регресу безпосередньо з неї”, - кажуть у міськраді.

Виявляється, що Лариса Музика тепер є ще й фігурантка кримінального провадження. “Це дуже рідкісне явище коли суддя, суд приймає окрему ухвалу в трудових спорах. У вказаній ухвалі також зазначено, що наявні ознаки складу кримінального правопорушення, грубе порушення вимог про працю”, - пояснюють прокурори.

Тепер Ларисі Музиці загрожує штраф від 34 тисяч гривень, або виправні роботи до 2 років. Її брат повідомив: усе оскаржать. “Скарга на окрему ухвалу буде спрямована до Рівненського апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду щодо поновлення аморальної виховательки буде подана протягом місяця. Заява про притягнення до кримінальної відповідальності судді”, - заявив він.

Тож попереду нові суди, але Віта Черешньовська про це не переживає.

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