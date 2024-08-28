5-сантиметровий уламок застряг у мозку: неймовірна історія воїна, який вижив після смертельної травми

Медик каже, що після такого поранення людина помирає на місці.

Уламок міни пробив військовому череп і застряг у мозку впритул до хребтової артерії. Те, що захисник залишився живим, лікарі називають дивом. Він переніс складну операцію. Нейрохірурги дістали з його голови шматок заліза в майже 5 сантиметрів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Віктор розповідає, що вже майже рік у війську. Останнім часом насипав ворогу з кулемета під Торецьком.

"Це був наступ на нас ворога, а я сам як кулеметник, то я відстрілювався кулеметом", - згадує військовий.

Розповідає, на Донецькому напрямку ворог безперервно суне. А оскільки боїться прямого зіткнення із захисниками- обстрілює з усіх видів далекобійної зброї.

"Кожен день вони атакують, днем дронами, не дають вийти із бліндажа. А ввчері і вночі - це скиди, це міномети, літаками скидають КАБи на нас. За ніч це 4 рази", - каже Віктор.

Одного ранку ворог пішов у наступ, розповідає пан Віктор. Вони з побратимами тримали позиції. Аж раптом поруч розірвалась міна.

Віктор отримав на фронті тяжке поранення

"Крім мене від міни ще постраждало двоє", - згадує воїн.

Побратими пана Віктора отримали легші поранення, йому ж уламок увігнався у мозок.

"Як правило, після такого поранення смерть наступає на місці. Такі уламки вони більше приносять розрухи, чим кульові уламки, бо вони мають таку форму, яка деформує все і розбиває все на своєму шляху", - каже медик.

Віктору пощастило, бо поруч був ротний медик і стабпункт. Далі украй тяжкого чоловіка доправили до Дніпра. Операція з видалення уламку тривала понад три години.

Операція, яку проводили під мікроскопом, була надскладною. Від життєвоважливої артерії уламок відділяли лише 3 міліметри.

А ще, прошиваючи череп, уламок затяг із собою мікроскопічні частки бронежилета.

"Там така тканина, як синтетика, велика кількість таких волокон, все це було інфіковано, тобто вся інфекція, все що було назовні з одягу, шкіра, воно все було занесене до мозку", - каже медик.

Віктор з усім впорався. Нині вже готується до переведення в іншу лікарню на реабілітацію. Після пережитого чоловік боїться будувати довгострокові плани. Каже доки триває війна, це неможливо. Єдине - мріє повернутись на рідну Сумщину, де його чекають дружина, донька та двоє онуків.

Військовий каже, що мріє повернутись додому

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