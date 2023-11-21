5 замахів на Зеленського: що відомо про спроби росіян ліквідувати українського президента

Зеленський знову зробив низку гучних заяв про замахи на своє життя, Залужного та війну в Україні.

Українські спецслужби понад 5 разів попередили смерть президента Володимира Зеленського. Наказ вбити українського верховного головнокомандувача віддавав сам очільник Кремля Володимир Путін.

Детальніше про усе це розповіла Вікторія Гнатюк.

Росіяни не полишають надії ліквідувати українського президента. Зеленський зізнався, що вже пережив кілька замахів на своє життя, а наказ вбити віддає сам Путін. Про це президент України розповів в інтерв'ю The Sun. Але і тут Зеленський віджартувався й порівняв замахи на своє життя з коронавірусом.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах", – сказав він.

Хоча один із помічників Зеленського інкогніто розповів, що лише протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів. Перший – 24 лютого. Тоді на ліквідацію Зеленського у Києві десантувався цілий російський спезагон. Однак охорона президента загородила офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери, а найближчим помічникам видали зброю та бронежилети.

Того ж дня британські та американські чиновники запропонували вивезти президента зі столиці через побоювання, що Київ може бути захоплений, але Зеленський на це відповів вже легендарною фразою: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

Один із останніх замахів готувався у серпні цього року. Видання пише, що це хотіли зробити під час однієї з поїздок Зеленського до Миколаєва. Рашисти планували завдати авіаудар по південному мосту, яким, ймовірно, мав пересуватися Зеленський. До слова, коли навколо Києва у 2022 році точилися бої, Зеленський вийшов за межі офісу, щоб зняти зухвале селфі, яке згуртувало опір України, довівши, що він залишається в столиці. Майже через два роки Зеленський заявив, що Росія все ще "дуже хоче" усунути його від влади. І власне, так як ліквідувати фізично не вдається, путін має інший план дестабілізації, так званий, “Майдан-3”.

"Остання інформація: вони дуже хочуть – є план: "Майдан-3", щоб змінити президента – можливо, не через убивство, а через зміну влади. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які мають. Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім’я... Знаєте, ми можемо з цим жити", – заявив він.

Фото: Associated Press

У який ще спосіб хочуть прибрати президента?

Про розробку цього плану на росії Зеленський вже заявляв й пояснив, що у такий спосіб Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити "хаос" всередині країни і усунути президента, а назву дестабілізаційного плану розкрила розвідка. На запитання, чи ризикне Україна вбити диктатора Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів, що "це війна, і Україна має всі права захищати свою землю".

Гучні заяви Зеленського

Але це не всі гучні заяви, які Зеленський зробив під час цього інтерв’ю: говорив він також про Залужного та умови, за яких може закінчитися війна. Розпочнемо із Залужного. Останнім часом в мережі розганяли інформацію, мовляв, між цими двома якийсь конфлікт. Чутки про це почали ширитися після виходу у світ двох резонансних статей Time та The Economist та низки не пов'язаних між собою подій. Тоді Залужний у серії матеріалів The Economist заявив, що війна переходить у виснажливу для України позиційну фазу.

Натомість в Офісі президента після цього зробили теж кілька заяв із непрямими запереченнями. Пізніше Зеленський заявив в інтерв'ю, що ситуація на фронті зараз складна, проте він не вважає, що війна зайшла в глухий кут. При цьому він припустив ймовірну зміну військової стратегії України, не уточнивши деталей. Про ці чутки Зеленський ніяк не висловився в новому інтерв’ю, натомість коли його запитали про відносини з командирами, він відповів, що генерали, які пішли в політику, помилилися.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою. Є абсолютне розуміння ієрархії. І це все, і не може бути два, три, чотири, п’ять. Вона одна, відповідно до закону, і під час війни це не може навіть обговорюватися. Це не веде до єдності нації", – сказав він.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Зробив Зеленський заяву і про війну в Україні, й наголосив, що усе це може перерости у третю світову, адже Росія розпалює конфлікти і в інших куточках світу і буде продовжувати тиснути й назвав дві країни, які можуть зупинити Путіна.

"Китай може тиснути на Росію більше. Я не бачу, щоб Китай був зацікавлений у Близькому Сході, як Росія й Іран. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб допомагати Росії окупувати Україну. Все не просто… Україна сьогодні перебуває в центрі цих глобальних ризиків Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже, дуже серйозно, щоб вони забиралися геть із території. Росія зараз не відчуває, що весь світ проти неї”", – сказав він.

Що хоче Росія?

Зеленський додав, що навіть якщо Росія раптом переможе, то наступними будуть країни НАТО. Й заявив, що готовий зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом, який гучно заявляє, що може закінчити війну в Україні за одну добу. Зеленський сказав, що якщо в того справді є план щодо завершення розв’язаної Росією війни нехай доведе це й дорікнув, що досить просто говорити.

Недопустимі сценарії закінчення війни

Зеленський також наголосив, що будь-який план, який передбачає передавання Росії Донбасу та Криму, не є мирним планом. Це була б капітуляція.

Тим часом у Росії відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна. Першим, як завжди, висловився речник диктатора Дмитро Пєсков.

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