50 000 гривень та вступ без НМТ: хто з абітурієнтів в Україні має пільги при виборі університетів (відео)

Абітурієнти з ТОТ можуть навчатися в Україні / © unsplash.com

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В Україні учні із тимчасово окупованих територій можуть вступати до вищих навчальних закладів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Як абітурієнтам із окупованих територій вступити до ВНЗ в Україні

Волонтери, які допомагають юним українцям із окупованих територій розповідають, що для дітей та молоді 18-23 роки існує одноразова грошова домога у розмірі 50 тисяч гривень, що вони змогли купити речі першої необхідності.

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Вступати до ВНЗ діти з ТОТ можуть без складання національного мультипредметного тесту, але є умова — цим правом можуть скористатись ті, хто виїхав після жовтня 2025 року.

Вступ відбувається за окремим конкурсом, що дає можливість потрапити на бюджет.

Умови вступу абітурієнтів з ТОТ / © ТСН

Гуртожитки та соціальні гарантії: умови для абітурієнтів з ТОТ

Українські заклади вищої освіти готові забезпечити вступників із вразливих регіонів усім необхідним для комфортного навчання та адаптації у нових містах. Особливу увагу приділяють розв'язанню житлових та фінансових питань, які часто є критичними для сімей, що виїжджають із небезпечних зон чи окупації.

Радміла Сегол, проректорка КАІ з питань вступу та онлайн-освіти: «Житло обов'язково таким вступникам надається в наших гуртожитках, і на період вступної кампанії ми їх розміщуємо, і надалі вони проживають за пільговими умовами. І держава гарантує їм соціальні виплати. Це можуть бути як виплати для ВПО, так і соціальні стипендії».

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Частину вступних процесів абітурієнти мають можливість пройти дистанційно, ще до безпосереднього виїзду на підконтрольну Україні територію. Крім того, в українських університетах існують окремі дистанційні програми навчання, розроблені спеціально для таких випадків.

«Суверенний інтернет»: як окупанти блокують доступ до освіти

Водночас у Міністерстві освіти і науки зазначають, що російська окупаційна влада робить усе можливе, аби заблокувати будь-який доступ молоді до українського інформаційного та освітнього простору. Інтернет-блокада на загарбаних землях виходить на новий, системний рівень.

Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України: «У зв'язку з тим, що обмеження і заборони на використання інтернету на цій території стають вже все більш і більш системними. І ми розуміємо, що в певний момент вони взагалі замкнуть свій інтернет, у них з’явився такий термін "суверенний інтернет", і тоді доступ до наших освітніх ресурсів може бути взагалі практично знищений».

Попри ці тотальні цифрові обмеження та жорсткий тиск, результати минулих вступних кампаній доводять, що українська молодь обирає європейське майбутнє. Під час минулорічного вступу до українських вишів вдалося зарахувати понад дев’ять тисяч абітурієнтів із прифронтових та тимчасово окупованих територій.

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Від життя в окупації до японської філології: історія студентки Марти

Однією з тих, хто зміг вирватися на підконтрольну Україні територію та успішно вступити на навчання, є студентка Марта. Дівчина подолала всі перешкоди і зараз уже успішно завершила перший курс Київського національного лінгвістичного університету. Її вибором стала складна та престижна спеціальність — японська філологія.

Марта навчається на бюджетній формі, отримує від держави стипендію та паралельно поєднує навчання з роботою. Нещодавно дівчина зробила ще один крок до самостійності — з'їхала з гуртожитка на орендовану квартиру. Вона впевнено каже, що про свій переїзд на вільну українську територію жодного разу не пошкодувала.

Марта, студентка Київського лінгвістичного університету: «Я хочу об'єднати свої творчі наміри разом із знанням мов, бо я володію англійською непогано і також трохи деякими іншими мовами, і просто дуже хочу доносити свою думку до людей і комунікувати».

Україна продовжує тримати освітній фронт і чекає на кожного вступника, готовність допомагати яким залишається безкомпромісною позицією міністерства та університетів.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Випускний під землею та ВСТУП БЕЗ ІСПИТІВ: як під обстрілами українська молодь виборює майбутнє

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