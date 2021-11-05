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50-70 гривень щомісяця: потерпіла у справі Зайцевої назвала мізерні компенсації за смертельну ДТП

50-70 гривень щомісяця: потерпіла у справі Зайцевої назвала мізерні компенсації за смертельну ДТП

УНІАН

Відшкодування виплачують із заробітку винуватців аварії у колонії, де вони відбувають 10-річне покарання.

Від винуватців резонансної ДТП, яка сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року,  Олени Зайцевої та Геннадія Дронова на банківський рахунок потерпілих приходять мізерні суми відшкодування. 

Про це повідомила потерпіла Оксана Євтєєва, яка втратила у ДТП чоловіка та сестру, в прямому ефірі на 1+1 у ток-шоу "Право на владу".

За її словами, щомісячні зарахування на банківський рахунок, які приходять від Зайцевої та Дронова, становлять кілька десятків гривень.

“Вони працюють у колонії – і приходять на банківський рахунок від їхньої зарплати 50-70 гривень. Це — єдині гроші. Щомісяця. Цього року більше, ніж минулого. Напевно, почали працювати, готуються до того, щоби вийти, умовно-дострокове отримати”, - зауважила потерпіла. 

50-70 грн щомісяця – постраждала у ДТП за участі Зайцевої назвала суму компенсації

50-70 грн щомісяця – постраждала у ДТП за участі Зайцевої назвала суму компенсації

Нагадаємо, Оксана Євтєєва також припустила, що винуватицю смертельної ДТП в Харкові можуть звільнити дочасно за зразкову поведінку

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