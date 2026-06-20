50 котів та пес на ім’я Кіт: історія одеситки, яку любов до тварин затягнула у соціальну пастку

Одеситка Оксана тримає в квартирі 50 котів

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Мешканка Одеси тримає у квартирі майже 50 котів. Про це ТСН.ua розповіла сама жінка, оскільки потребує підтримки та допомоги. В одній із багатоповерхівок міста мешкає пані Оксана та до п’яти десятків котів, а ще пес, якого звати Кіт.

Історія Оксани вражає, бо це ще один приклад, як щира любов та піклування про тварин і самотність можуть загнати людину у соціальну пастку.

Від розради для хворої матері до десятків «хвостів»

Оксана розповідає, що з 2008 року вона доглядала за хворою мамою, яка перенесла два інсульти. Її матір не могла ходити й дуже боялася залишатися самою. Єдиною розрадою для жінки, коли донька йшла у справах, був кіт. Але тварина раптово померла.

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«Я дуже переживала, а мама каже: „Піди до притулку і візьми іншого кота“. Я принесла звідти породистого котика, якого господарі залишили у під’їзді, а самі виїхали до Франції. Він був дуже тихеньким, увесь час сидів у мами за спиною. Згодом до мене на вулиці прибилося кошенятко, воно тричі попадалося мені на очі, і я забрала його додому. Котик виявився дуже жвавим і непосидючим, навіть на люстру та шафу залазив.

Один із 50-ти котиків, які мешкають у квартирі одеситки

А потім у під’їзді хтось залишив маленьке кошенятко. Воно було дуже кволе і голосно пищало. Сусіди подивились і розійшлись, а я забрала тваринку до себе, виходила. Думала, що це кіт, а виявилося — кицька. З неї і розпочалася моя епопея з котами. Кішку, до речі, звали Бурумка, її вже немає, померла», — розповідає ТСН.ua Оксана.

Від 2011 року в однокімнатній квартирі Оксани почали з’являтися нові коти. А коли померла мама у 2015 році, їхня кількість почала стрімко зростати.

Зараз у помешканні живе до 50 котів. Жінка мешкає сама, а її життя перетворилося на постійний догляд за чотирилапими та пошук їжі для них. Бувало навіть, що вона виходила на вулицю і просила пожертви, як волонтен для власного притулку тварин. Минулої зими Оксана через це навіть застудилася і хворіла.

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«Через запах котів не вийшло з мене масажиста»

Одеситка зізнається, що через життєві обставини та здоров’я їй вкрай важко знайти постійний заробіток.

«Мені 54 роки, я не маю постійної роботи. Можливо, через те, що я пізня і єдина дитина в родині, і мене до праці ніхто не примушував. Тому завжди була на підробітках. Намагалася влаштуватися масажисткою, але не вийшло з мене масажиста через запах від котів. Взагалі мені складно контактувати з людьми, інша справа — тварини, але підробіток постійно шукаю. Зараз мене запросив священник — поратися на його невеличкому городі. Але два дні я поносила відра з водою, і в мене прихопило спину, бо маю проблеми з хребтом та попереком. За це мені дають 400 гривень. На більш складну роботу піти не можу, бо маю слабке здоров’я», — каже Оксана.

Один із 50-ти котиків, які мешкають у квартирі одеситки

Жінка розповідає, що хотіла влаштуватися до Одеського зоопарку, але ця робота насправді більш чоловіча — треба піднімати важкі предмети, закривати й відкривати масивні клітки. Тож зрозуміла, що не впорається і цей варіант відпав.

Останні три роки Оксані допомагала небайдужа одеситка, яка має власний бізнес — купувала корм для котиків, допомагала фінансово. Проте зараз через кризу та сімейні обставини вона перестала це робити.

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«Тому намагаюсь впоратися з усім сама і фактично живу одним днем, щоб забезпечити тварин їжею. Дуже важко. На всіх нас треба в день 500 гривень, а тих 400, якими мені допомагає священник, нам критично не вистачає. Мої коти їдять корм Cat Chow, іншого не можуть, бо починаються проблеми зі шлунками і нападають різні хвороби. А їх лікування мені обходиться ще дорожче. На тиждень потрібен мішок цього корму на 14 кілограмів, а насправді треба мішок на 21 кілограм, щоб усі понаїдалися», — ділиться жінка.

50 котів живуть у квартирі одеситки

Співіснування з сусідами та побут у однокімнатній квартирі

Щодо сусідів по багатоповерхівці, то Оксана каже: якщо вона встигає вчасно міняти наповнювач, то людям абсолютно байдуже, скільки у неї тварин у квартирі і як вона там живе.

«Якщо не встигла і є сморід, то їм це дуже заважає. Тому, звісно, є незадоволені. Я намагаюсь вчасно прибирати і закриваю котів у кімнаті. Через це з сусідами періодично виникають суперечки, але переважно все тихо. Коти сплять на шафі, у тумбі, один біля одного. Я їм віддала усю кімнату, облаштувала все під них. Планую зробити їм щось на зразок вольєра, але на це потрібен час і гроші, а вони у мене витрачаються на пошук корму», — розповідає Оксана.

Один із 50-ти котиків, які мешкають у квартирі одеситки

Пес на ім’я Кіт та коти, які знають свої імена

Окрім котів, у квартирі Оксани мешкає пес. Його вона зустріла випадково посеред вулиці. Він стояв на дорозі і ніби думав, куди йому піти — старенький, з травмованою лапою, але в нашийнику.

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«На наступний день я зустріла його знов, уже без нашийника, і забрала до себе. Він прийняв усіх моїх 50 котів, а вони — його. Хоча одна кішка трішки з ним конфліктувала, але потім помирились. Пес дуже спокійний, дуже розумний, і звати його Кіт. Подумала, що це буде найкраще ім’я для собаки, який живе разом із котами. Він, до речі, реагує на це ім’я, хоч це і кумедно, коли кличеш „Кіт!“, а прибігає пес. Годую його собачим кормом Brit, на який теж потрібні кошти», — розповідає Оксана.

Пес, якого кличуть Кіт

Взагалі кожна тварина жінки має власне ім’я. Для самотньої одеситки її вихованці вже давно перестали бути просто домашніми улюбленцями — вона дивиться на них, як на живі дші і за пикладом ветеринарів Одеси називає їх людьми і сприймає як власну зграю.

«Ось кішка Сюма — вона наш старожил, їй 14 років. Ще був кіт Сергійко, йому було теж 14 років, але він мав проблеми з нирками і помер. Сюма — з його посліду. Чим старіші коти, тим більше вони мене розуміють та відчувають. Ще є чорненька Нюша, моя улюблена киця. Бобик — він як білка, дуже спритний. Ромчик — дуже допитливий котик. А взагалі, всі вони мої улюблені, вони мені як діти. Вони всі дуже різні, але я їх розрізняю за очима і кожного кличу на ім’я. І найцікавіше — вони самі знають, як їх звати, відгукуються. Саме тому я не хочу віддавати їх до притулку, як мені усі радять», — підсумовує Оксана.

Як допомогти тваринам і жінці?

Для тих, хто має можливість і бажання підтримати Оксану та її вихованців кормом, жінка залишила свої контакти для відправки допомоги:

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Куди надсилати: м. Одеса, Черемушки, відділення Нової пошти № 68 (вулиця Радісна, 2/4).

Отримувач: ОСТАПЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА

Телефон: 0687460822

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