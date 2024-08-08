50 років дідусю Тоні: історія довгого життя єдиної горили в Україні

Сьогодні, 8 серпня, єдиній горилі в Україні – самцю Тоні – виповнюється 50 років. А для горили у перекладі на людський вік – це майже 90! Старенький Тоні веде спокійний та розмірений спосіб життя у Київському зоопарку.

Це вже третій день народження, який він святкує під час війни.

ТСН.ua зібрав найцікавіші факти про життя ювіляра.

Німець, який переїхав до Києва

8 серпня 1974 року, у родині рівнинних горил Фрітца і Делфі з Нюрнберзького зоопарку народився малюк, якого назвали Тоні.

З самого дитинства Тоні вирізнявся егоцентричним та нетовариським характером і німецькі фахівці докладали значних зусиль, намагаючись соціалізувати його в різних групах.

За два десятки років наш герой змінив декілька зоопарків у містах: Нюрнберг, Ганновер, Заарбрюкен.

Горила Тоні у перші роки життя у Києві / Фото: Київський зоопарк

Юність та невдалі стосунки з родичами

У 1999 році куратори по горилам в ЄАЗА (Європейській асоціації зоопарків та акваріумів) ухвалили рішення передати горилу Тоні до Київського зоопарку, де на той час проживала самка Дора.

Горила Тоні у перші роки життя у Києві / Фото: Київський зоопарк

29 вересня у 25-річному віці він потрапив до Києва. Але всі спроби об’єднати Тоні і Дору були марними, вони постійно конфліктували і фахівці зоопарку були вимушені тримати їх у різних вольєрах.

Горила Тоні у перші роки життя у Києві / Фото: Київський зоопарк

Від тісної клітки до власної фазенди

У 2000-х роках стан Київського зоопарку погіршувався через нефаховість тогочасного керівництва яке призвело до кризи, а у 2009-2013 роках взагалі була спроба остаточно знищити зоопарк, забравши його територію під ЖК. І тільки завдяки громадськості, небайдужим киянам та увазі європейської спільноти вдалось врятувати Київзоо разом з горилою Тоні.

Горила Тоні - життя у клітці / Фото: Київський зоопарк

У 2014 році формат роботи Київського зоопарку змінився. Пріоритетом стало наближення до європейських стандартів та сучасних норм утримання тварин. І горила Тоні відчув ці покращення у числі перших.

Нарешті замість клітки з гратами і нього з’явилось затишне світле житло з дерева та скла та невелике зелене літнє подвір’я.

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

Зараз Тоні надано просторі 200-метрові апартаменти з виходом на власну зелену фазенду, площею близько 500 кв.м. А от більш кращого житла старожил поки не дочекався. Тоні мав поселитися у новому приматнику, але його будівництво призупинили через війну.

Власна теплиця, лежанка та телевізор

"Коли почалася війна, виникла проблема, де дістати салат для Тоні. Особливо це стало актуальним через тиждень після вторгнення Росії, коли ланцюжки з постачань харчів були розірвані, а російські війська стояли під Києвом. Ми почали вирощувати салат самі у власній теплиці. І зараз це робимо. Тому тепер для Тоні у нас завжди є 2-3 кілограми свіжого салату", – розповідає ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

У своєму розпорядженні Тоні має: кам’янисту гряду, дерев’яну платформу, лежанку, гамак, акваріум з рибками, штучний мурашник, баскетбольне кільце, барабан для фруктів, і навіть телевізор з науково-популярними програмами про навколишній світ.

Головний, в міру агресивний та вдумливий

За характером Тоні обережний, недовірливий, в міру агресивний, вдумливий та надзвичайно самолюбивий. Він в усьому має бути єдиним і головним.

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

Серед кіперів визнає членами родини лише жінок, з якими спілкується за допомогою жестів та яким дозволяє себе обслуговувати. До речі, Тоні обожнює білявок. І жодним чином не допускає наближення співробітників чоловічої статі, яким всіляко висловлює своє несприйняття та неповагу.

У столичному зоопарку горила Тоні пошматував подарований на різдвяні свята плед

До відвідувачів ставиться трохи зверхньо іноді навіть трішки їх лякає, хоча буває що часом зацікавиться кимось і може вступити в спілкування, висловлюючи свій інтерес мімікою та різноманітними жестами.

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

Горила на пенсії

До речі, утримання горили – дуже складний та кропіткий процес. До нагляду за Тоні залучено групу різноманітних фахівців зоопарку: ветеринари, зоологи, зоотехніки та науковці.

Фізичний стан та поведінка тварини є об’єктом щоденної уваги та предметом обговорення з фахівцями європейської спільноти. Всі показники життєдіяльності Тоні ретельно вимірюються та фіксуються у міжнародній електронній базі Species 360: Zoological Information Management System (ZIMS).

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

Що любить Тоні

За пів століття він сформував власні уподобання та звички:

перегляд улюблених передач та журналів,

гра в м’яч,

лазання кам’яною грядою,

підйом на дерев’яну платформу,

прогулянки своєю зеленою садибою,

відпочинок у м’якому гамачку,

обертання фруктового барабану,

добування меду з імпровізованого "термітника",

солодка дрімота у запашному сіні,

смакування свіжим томатним соком та кефірчиком,

лузання насіння та медитація перед акваріумом з неоновими рибками.

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

Схуднув та став вегетаріанцем

До речі, Тоні став стовідсотковим вегетаріанцем. Раніше він дуже полюбляв варену курочку, через що швидко набирав вагу.

2021 року горила мала проблеми зі шлунком – тоді за Тоні хвилювався увесь Київ, йому довелося пройти комплексне обстеження, робили операцію. Разом із фахівцями з Німеччини було ухвалено рішення – Тоні має відмовитися від усього м’ясного й молочного, більше рухатися.

Тож горила вже четвертий рік сидить на дієті, харчується фруктами та овочами. Це позитивно відобразилося на його самопочутті. Тварина стала більш рухливою, скинула зайву вагу.

Горила Тоні / Фото:Київський зоопарк

Раніше вага Тоні була 230 кілограмів, а після того, як у нього з’явився літній вольєр, він схуднув на 50 кг – його вага зараз 180 кілограмів.

Тоні видужав та наразі почувається добре – настільки, наскільки це можливо у його 50-річному віці.

Раніше ТСН.ua розповідав, як горила Тоні з Київського зоопарку відсвяткував свої 49 років.

Горилі Тоні з Київського зоопарку - 49 років

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