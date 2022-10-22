50 тисяч дельфінів загинули в водах України за час війни: екоцид РФ розслідує Італія і Німеччина

Злочини екоциду росіян розслідують спеціалісти сусідніх країн і не лише, бо за час війни в Україне загинула 50 тисяч водних савців, йдеться в ТСН.

Наймасовішу за останні десять років загибель морських ссавців фіксують вчені причорноморських країн. За попередніми підрахунками, за період бойових дій в Україні загинуло понад 50 тисяч китоподібних. Їхню смерть фахівці пов’язують з бомбардуванням та ракетними обстрілами росіян. Окрім вчених факти загибелі вивчають і українські правоохоронці, щоб подати позов до міжнародних судів, аби росіяни заплатили ще й за масове знищення тварин.

Ще з перших днів масштабної атаки на Україну вчені національного парку «Тузловські лимани» почали фіксувати масову загибель афалін та азовських дельфинів. Після кожного ракетного удару чи бомбардувань, на узбережжя хвилі виносили мертвих ссавців. Таку ж картину спостерігали їхні фахівці з Румунії та Болгарії.

"До війни ми спостерігали максимум три дельфіна мертвих на протяжності 44 кілометри протягом всього року, але зараз спочатку війни і до кінця липня ми знайшли 44 дельфіна на 6 кілометрах", - розповідає директор парку.

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Раніше дельфіни гинули від сіток браконьєрів, однак після обмеження судноплавства на морі цей фактор екологи виключили. Причин масової загибелі залишалось дві: або це інфекційні хвороби, або вплив військових дій. Усі експерти схиляються до останнього. "Ми знали від різних джерел, що в північно-західній частині Чорного моря є дуже багато підводних човнів і надводних човнів, включаючи і "Москву", яку ви усі знаєте куди вона пішла. Тому усі ці надводні і підводні човни вони створювали дуже потужний звукові сигнали, які вражали дельфінів", - кажуть в нацпарку.

Щойно збройні сили деокопували острів Зміїний і відігнали кораблі рашистів подалі, кількість мертвих дельфінів на цій частині узбережжя стрімко знизилась. Щоби остаточно підтвердити вплив військових дій у морі на масову загибель дельфінів, вчені провели розтин і направили зразки до Італії та Німеччини. "Загалом було зроблено шість розтинів, оглянуто тобто 6 тіл і взято більше ста зразків. Ми збираємо усі відомості, усі спостереження, все наявні факти і робимо аналізи. Можна сказати, що це найбільший спалах загибелі за останні десять років", - переконує провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України Павло Гольдін.

Чекають на результати експертиз і правоохоронці. В Одеській прокуратурі розпочали своє розслідування. "На території Одеської області ми виявили 95 фактів мертвих дельфінів на узбережжі, але ми розуміємо, що їх набагато більше. Розслідується кримінальне провадження за такою кримінальною статтею, яка називається «Екоцид». Це знов ж таки злочин проти безпеки людства", - переконує прокурор Одещини Сергій Костенко.

50 тисяч китоподібних загинули в Україні за час війни - заплатять росіяни і за це

Якщо іноземна експертиза підтвердить, що наймасовіша за останні десять років загибель у Чорному морі ссавців - це наслідок військових дій, стосовно Росії направлять позов до міжнародних судів і змусять заплатити за знищення природних ресурсів.

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