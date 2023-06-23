500 компаній із 42 країн світу готові відбудовувати Україну: підсумки лондонської конференції

Понад тисяча політиків, підприємців, активістів із шістдесяти країн світу провели в Лондоні конференцію з відбудови України. Фінансову підтримку нашої держави тут назвали "формою контрнаступу". А Україна повідомила, що готує механізм, який дозволить конфіскувати заморожені на Заході активи Росії на суму до 500 мільярдів доларі, йдеться в ТСН.

На прийомі у його величності Чарльза ІІІ прем’єр-міністр України Шмигаль дякує йому за особисту залученість до організації конференції з відбудови, що збирає топових чиновників світу. Цей формат щорічних заходів з економічної підтримки України, започаткований ще в 2017 році, торік став особливо актуальним.

Тоді, в швейцарському Лугано, підписали декларацію про принципи відновлення України. Цьогоріч - Шмигаль озвучує останні цифри українських втрат і говорить про те, що допомога необхідна негайно. “Потреби відбудови вже сягнули 411 мільярдів доларів, безпрецедентна цифра - і це, на жаль, ще не враховує багатьох останніх втрат, зокрема жахливі наслідки терористичної атаки російських військових Каховської гідроелектростанції”, - каже Денис Шмигаль.

З цієї суми учасники конференції вже домовилися скерувати шосту частину, або шістдесят мільярдів доларів. 50 з них - обіцяє виділити Євросоюз, заявляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. “24 лютого 2022 року Путін зруйнував мир на нашому континенті. Але від цих дій почалася подорож України до своєї мрії. Наша робота і наш обов’язок перед українцями, які принесли надзвичайну жертву - переконатися, що це майбутнє стане реальністю цеглина за цеглиною, будинок за будинком, школа за школою”, - заявила вона.

Додаткову допомогу виділяють і окремі держави, серед них Швейцарія, хазяйка торішньої конференції, Франція, Велика Британія. Понад мільярд триста мільйонів доларів - вносять від себе Сполучені Штати. “З них 520 мільйонів доларів ми інвестуємо, аби допомогти Україні полагодити енергосистему, половину якої, як ви чули, зруйнувала Росія. Ми зробимо її чистішою, витривалішою, більш інтегрованою з Європою. Ми підтримаємо реформи українського енергетичного ринку, аби позбутися монополій і перетворити Україну на потужного енергетичного експортера”, - додає держсекретар США Ентоні Блінкен.

Підбиваючи підсумки, прем’єр Шмигаль заявив: просто зараз Україні потрібні шість з половиною мільярдів доларів, але після розмов із донорами протягом двох днів він певен - це реально зібрати.

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“Я переконаний, найближчим часом ми зберемо усі необхідні гроші й інвестуємо в нагальні потреби відбудови в Україні. “Буквально з учорашнього дня 500 компаній з 42 країн світу, із загальним капіталом у понад 5 трильйонів доларів, заявили про готовність працювати над відбудовою, серед них - Google, Siemens, Uber, Cargill”, - розповідає міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Звертаючись до учасників по відеозв’язку президент України Володимир Зеленський говорив не тільки про відбудову, він нагадав і про плани України вступити до НАТО. Адже Київ все ще достеменно не знає, що почує за три тижні у Вільнюсі - крім того, що до НАТО посеред війни з Росією українців точно не запросять.

У відповідь від Великої Британії пролунала готовність підтримати спрощену підготовку до членства України в НАТО за прикладом Фінляндії. Себто - без ніякого плану дій щодо членства, підготовчого етапу, який у деяких країн - як от у Македонії - тривав 20 років.

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