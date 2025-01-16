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51-річний чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації: як його покарали

51-річний чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації: як його покарали

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Житель Харківщини отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і уникнув мобілізації. Як його покарали?

У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили 51-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Балаклійського районного суду Харківської області. 

За даними суду, жителя Харківщини у травні 2024 року визнали придатним до мобілізації. У вересні 2024 року чоловік отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд встановив, що підозрюваний судимості не має, за місцем проживання в цілому характеризується позитивно, не перебуває на обліках у нарколога, психіатра, органів з питань пробації, офіційно працевлаштований. На даний час йому 51 рік.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і уник мобілізації через "пораду матері"

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