52-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо його брат воює: що вирішив суд

Жителя Харківщини засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

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У Харківській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Балаклійського районного суду Харківської області.

За даними суду, житель Харківщини у квітні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік зазначив, що відмовився від мобілізації, оскільки доглядає за хвороб мамою. Він уточнив, що єдиний може це робити, оскільки його брат воює та зараз лікується у госпіталі.

Суд встановив, що підозрюваному 52 роки, його позитивно характеризують за місцем проживання.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.